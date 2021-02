O tânără acuză medicii că i-ar fi furnat morfina mamei sale, bolnavă de cancer

Acuzaţii extrem de grave la adresa medicilor de la spitalul numărul 4. O tânără şi-a internat mama bolnavă de cancer la spital, iar acum riscă să ajungă după gratii. Tânăra din Capitală a descoperit cu stupoare după decesul mamei ei la spital, că din lucrurile personale ale acesteia au dispărut dozele de morfină. Femeia spune că a luat morfina de la medicul de familie pe numele ei, iar conform legii, trebuie să returneze fiolele goale. Femeia acuză medicii de spitalul numărul patru de furt, lucru negat de cei vizaţi."- Show nu va fi. - Domnul Cerneţchi doriţi să comentaţi?"Aceasta a fost atitudinea directorului spitalului Clinic Municipal nr.4, Valeriu Cerneţchi, atunci când echipa noastră de filmare a încercat să discute despre caz. Mai mult, angajaţii spitalului ne-au dat afară cu forţa din clădire şi au încuiat uşa, iar directorul nu a mai răspuns la telefon.Olga Şişcova spune că angajaţii spitalului o scot în şuturi din clădire de fiecare dată când vrea să afle ce s-a întâmplat cu cele zece fiole de morfină dispărute din bagajul mamei."La spital ei nu aveau dreptul să pună morfina ei şi puneau medicamentele lor. Trebuie să le întorc, dar ele au dispărut aici în spital", a declarat Olga Şişcova.Mama ei a murit luna trecută şi cu două zile înainte de deces i-a spus prin telefon că are la ea 10 fiole şi 60 de tablete de morfină. Când a preluat corpul neînsufleţit şi lucrurile personale, a descoperit că medicamentele au dispărut.”Eu am sesizat poliţia, întâi am hotărât să discutăm cu directorul spitalului, însă acesta ne-a dat afară, aşa am ajuns la poliţie pentru că acest caz trebuie să fie cercetat", spune tânăra.Avocatul femeii susţine că a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă şi a solicitat conducerii spitalului să predea fiolele, însă aceştia refuză categoric."Ei au spus că nu poartă răspundere pentru lucrurile personale ale pacientului şi să facem ce vrem. Absolut toţi medicii cunosc că medicamentele erau la pacientă, iar acum domnişoara riscă dosar penal din motiv că cuiva i-au trebuit 10 ampule de morfină", a declarat Denis Buţa.Poliţistul de sector care venise să cerceteze cazul nu a vrut să ne ofere mai multe informaţii."Acumulăm toate materialele şi o să ne clarificăm."Tânăra a primit un răspuns oficial din partea spitalului, potrivit căruia mama sa nu a avut la ea nicio fiolă de morfină."- Eu nu vă semnez această cerere, aţi scris greşit. Ampulele erau la ea. - Nu trebuie să-mi explicaţi."Tânăra riscă până la doi ani de închisoare pentru dispariţia fiolelor de morfină. Ministerul Sănătăţii ne-a comunicat că nu are competenţe în acest caz.