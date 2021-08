O sută de lucrări origami unice reunite în colecția unui meșter din Chișinău

Valeriu Ostovschi are 62 de ani și a descoperit arta origami acum cinci ani.''Aceasta este prima mea lucrare. La dânsa am lucrat o lună de zile. Aceasta este hârtie A4 de 80 de grame.''Cea mai mare lucrare a sa este o catedrală la care a muncit aproape un an. Meșterul a dăruit-o Muzeului Național de Istorie a Moldovei.''Cea mai mare lucrare este Hramul „Sfântului Vasile Blajenîi”. Unul la unu şi culoarea e identică, tot. Mă uit că a apărut video în internet lecţiile lui. Am procurat hârtie şi am început încetişor. Soţia făcea aici pliculeţele, iar eu tăiam hârtia. Hârtie albă 500 de foi, roşie 750 de foi, verde 240 de foi şi galbenă 2 mii.'', declară meșterul.În casa bărbatului, nicio hârtie nu se aruncă.''Hârtia la acest căţel e din cartea monitorul oficial, aceasta cafenie. Din reviste vechi. Din arhivă le-a aruncat şi eu le-am adunat.''Îi sunt dragi toate lucrările și ține minte cu precizie câtă materie primă a folosit la crearea fiecărui obiect.''La această pisică intră peste 500 pliculeţe negre şi 64 albe. Bufniţa aceasta are pliculeţe violete 275, negre 92, verde 98, iar acestea 168 de piese. Acestea sunt confecţionate din ziare.'', spune Valeriu Ostovschi.În colecţia meşterului se regăsesc peste o sută de lucrări confecţionate din hârtie.