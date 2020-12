"O sută de grame de vin te scapă de COVID". Cum au fost surprinşi mai mulţi petrecăreţi în cluburile din Capitală (VIDEO)

Petrecerile în cluburile de noapte din Capitală continuă, în ciuda restricţiilor impuse din cauza pandemiei. Unii administratori consideră că legea nu li se aplică şi lor, aşa că ţin localurile deschise şi după orele 22:00. Şi ca să nu aibă probleme cu autorităţile, fac petreceri cu uşile închise. Inspectorii de la INSP au făcut razii şi au împărţit amenzi. Unii clienţi s-au luat la ceartă cu oamenii legii. Cei care continuă să încalce legea au fost avertizaţi că vor rămâne fără licenţă de funcţionare.

Unul dintre petrecăreți a fost foarte revoltat când i s-a făcut observație că nu respectă restricțiile și a atacat poliția.

Bărbatul recalcitrant a fost liniştit rapid şi dus la inspectorat.

După ora 23:00, un local din centrul Capitalei activa cu ușile închise.

”Deci, s-a identificat locația. Doar pe rezervări permit. Ai noștri au intrat, în interior e foarte multă lume, dar ușa e încuiată.”

Minute în șir le-a luat oamenilor legii ca să pătrundă în local.

Nu au lipsit nici clienţii recalcitranţi.

”Eu vă garantez că nimeni nu se infectează care bea o sută de grame de vin.”

În alt local, 50 de persoane se distrau la maximum. Unii râdeau când au fost luați pe sus de poliție.

”Bună seara! Dragi oaspeți, cum ați înțeles, discoteca se amână. Vă rog frumos, să achităm conturile.”

Administrația s-a conformat, iar peste 30 de minute, toți petrecăreții au părăsit localul.

”Am avut noroc de o administrație care a conștientizat, a înțeles și a mers la colaborare. A atenționat oamenii și au avut 15 minute răgaz.”

De la începutul lunii decembrie, reprezentanții INSP au efectuat razii în zeci de localuri din Capitală. Unele dintre ele încalcă legea în mod repetat.

”Am verificat 15 localuri, dacă ele își desfășoară activitatea după ora 22:00. În urma verificărilor am depistat patru localuri. Am intrat și am depistat lume 50, 80, 100 de persoane în interior. O să luăm măsuri mai dure, atunci când o să vedem încălcare repetată. Dacă ele sunt repetitive, pot să-și piardă localul și licența.”, a comunicat reprezentantul INSP, Daniel Mazepa.

Agenții economici care nu respectă măsurile de siguranță împotriva COVID-19 riscă amenzi de până la 35 de mii de lei. Iar petrecăreţii sunt amendaţi cu sume de la 50 până la 22 de mii de lei.