O studentă moldoveancă a fost admisă la Academia Forţelor Aeriene din Colorado

După o pregătire fizică intensă şi examene susţinute cu brio, în primăvara acestui an, Sofia Targon, studentă a Academiei Militare a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", a primit vestea mult-aşteptată:"Este obligația mea, dorința mea, deoarece Republica Moldova este țara unde eu m-am născut și crescut.""Răspunsul l-am primit în data de 15 aprilie. Aşa şi am aflat că am fost admisă, desigur am avut emoţii destul de intense. Acum însă simt o responsabilitate mare de a reprezenta Republica Moldova la un nivel înalt, cu demnitate şi onoare", a spus Sofia Targon, studentă."Competiţia a fost una riguroasă, deoarece academia înaintează cerinţe foarte înalte faţă de candidaţi. Sunt bazate pe cunoştinţele limbii engleze la perfecție, rezultate naţionale remarcabile, am trecut testul Toefl, pregătire fizică bună", a zis Sofia Targon, studentă."Eu provin dintr-o familie militară, tatăl şi bunelul meu au servit în armata naţională ca medici militari, ei au obţinut succese profesionale foarte înalte şi experienţa lor a contribuit la decizia mea de a avea o carieră de ofiţer. Familia mea este foarte mândră, în special bunelul şi tata, mama este un pic nervoasă, căci pleacă fata ei", a zis Sofia Targon, studentă."Într-adevăr, eu ca părinte, ca ofiţer de carieră sunt mândru de succesele fetei noastre. Sunt mândru că tot suportul nostru şi educaţia care ne-am străduit să o acordăm Sofiei, o dat roade", a spus Roman Targon, tata studentei.Tânăra a fost invitată la Ministerul Apărării pentru a fi felicitată de ministru."Este o noutate extraordinară pentru noi, este o premieră, este prima fată care a fost admisă la această academie. Sunt încrezător că Sofia va obţine cei mai înalţi indicatori la această academie pentru că este militar în a treia generaţie. Sunt ferm convins că ne va reprezenta ţara într-un mod excelent", a declarat Alexandru Pînzari, ministrul Apărării.La Academia Forţelor Aeriene din Colorado mai învaţă alţi 4 militari.