O studentă din România a creat aplicaţia care le-ar putea uşura viaţa bolnavilor de Alzheimer

O tânără din Sibiu a realizat un proiect care ar putea avea un impact important în viața bolnavilor de Alzheimer. Este vorba de aplicația ForgetMeNot, care, instalată pe telefon, îl poate ajuta pe bolnav să își amintească drumul spre casă, cine este și ora la care trebuie să își ia medicația. Toate setările sunt efectuate de către îngrijitor, care, cu ajutorul aplicației, este în permanență în contact cu pacientul, monitorizândul și știind exact unde se află, scrie ezv.ro.

Diana Gîndilă-Comănel are 22 de ani și este din Sibiu. A absolvit Facultatea de Informatică, secția Germană, de la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, acolo unde și-a prezentat și proiectul la lucrarea de licență.

"Am studiat de mică în germană, ca limbă maternă, inclusiv la facultate, deoarece sunt absolventă la facultatea UBB Infromatică, secția germană. Înclinația mea spre informatică se datorează mai mult faptului că îmi place și sunt bună în gândirea logică și matematică, îmi place să găsesc soluții tehnice la proleme teoretice, îmi place să plec de la dezvoltarea unei idei și să ajung la implementarea ei", a povestit tânăra.

"În primul rând, motivația mea se bazează pe mai multe puncte. Medicina și domeniul sănătății au fost mereu un subiect de interes pentru mine. Când am gândit ideea de licență, am vrut să fie un proiect de pasiune și personal, nu doar o lucrare de licență. De aceea mi-am dorit să fac o aplicație utilă, care are ca scop să ajute oamenii, să aducă un plus societății", a continuat Diana Gîndilă-Comănel.

Afecțiunea pentru care a gândit aplicația este una care, practic, îi face pe suferinzi să uite lucruri esențiale, precum propriul nume, unde locuiesc și că sunt bolnavi, așa că ar trebui să-și ia medicamentele.

"Alzheimer este o boală destul de cunoscută, pentru care, în momentul de față, nu există un tratament. Am cunoștiințe ale căror rude suferă de această boală, știu cât de greu este să trăiești cu ea și cât de greu le este și celor din jurul acestor pacienți", a explicat tânăra.

Ideea ei vine în sprijinul suferinzilor exact din acest punct de vedere.

"Aplicația în sine nu este văzută ca un tratament, ci ca un ajutor. Ea susține comunicarea între pacient și îngrijitorul său. Este o aplicație pentru faza incipientă a bolii, când pacientul are doar momente în care se pierde sau își pierde cunoștiința, dar în mare parte este conștient", detaliază tânăra.