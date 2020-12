O studentă din Capitală și-a lansat mica afacere și crează suvenire din lemn pictate în ulei

Peisaje desprinse parcă din poveste pe plăcuțe din lemn. Diana Şeremet este o studentă din Capitală care a făcut o pasiune pentru artă. Tânăra a decis chiar să-şi lanseze o mică afacere, creând suvenire din lemn pictate în ulei.Diana Şeremet este pasionată de artă din copilărie, dar şi-a dezvoltat talentul de pictoriţă la Colegiul de Construcţii din Chişinău, pe care l-a absolvit."Abia în anul trei la colegiu am început să pictez alături de profesorul meu, el mă ghida şi prin el am descoperit talentul meu. M-au făcut să nu îmi fie frică de propria manieră de a picta pentru că asta ne face diferiţi şi oamenilor le place să vadă ceea ce nu au mai văzut până acum."Până nu demult, tânăra a pictat doar pe pânză, iar pentru că se apropia Crăciunul, a decis să-i surprindă pe cei dragi cu daruri inedite, cu picturi mici realizate pe lemn."Sunt nişte scânduri de lemn, chiar le-am găsit acasă aruncate şi am decis să le utilizez pentru că sunt în primul rând eco şi ar fi o idee faină să pictez direct pe ele."Odată ce cadourile au ajuns la destinatari, şi alţi oameni s-au interesat de lucrările Dianei. Astfel, tânăra a decis să le publice pe internet, pentru a putea, eventual, să le vândă, la preţuri care încep de la 300 de lei. Cel mai mare fan, dar şi critic al activităţii sale artistice este Vasile, iubitul ei. Tânărul, student şi el, a salutat ideea Dianei şi contribuie la procesul de creaţie."Eu tot timpul o susţin şi mă strădui să o ajut cu ce pot, chiar şi cu lemnele date, le şlefuim le prelucrăm, apoi Diana se apucă de lucru."Câteva lucrări au fost expuse deja pe pagina de Instagram a fetei, de unde pot fi procurate.