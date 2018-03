O statuie irakiană, distrusă de jihadişti, a fost reconstituită la Londra

, scrie agerpres.ro. Statuia care reprezintă un Lammasu, taur înaripat cu faţă umană, a fost realizată de artistul american de origine irakiană Michael Rakowitz, folosind 10.500 de cutii de conserve de sirop de curmale. Sculptura are 4,5 metri înălţime şi cântăreşte şase tone, fiind numită "The invisible enemy should not exist" (Duşmanul invizibil nu ar trebui să existe - n.r.).Este vorba despre o replică a statuii ridicate în anul 700 î. Hr. la porţile oraşului Ninive, în Mesopotamia. Ea a fost distrusă de gruparea Stat Islamic în 2015 în situl arheologic de la Nimrud."Pentru mine, această statuie reprezintă multe lucruri", a explicat Michael Rakowitz pentru AFP. "Aceasta evocă la fel de bine dezumanizarea poporului irakian şi pierderile pe care le-a suferit", a adăugat el.Demersul se înscrie într-un proiect care îşi propune reproducerea a 7.000 de obiecte şi opere de artă furate din muzeele irakiene sau distruse de la începutul războiului din Irak, în 2003.Alegerea cutiilor de conserve cu sirop de curmale a fost făcută pentru a reprezenta o industrie care a fost înfloritoare în Irak, înainte de a intra în declin din cauza războiului.Ridicarea acestei statui la Londra reprezintă "un act de rezistenţă" împotriva extremismului islamist, a spus primarul capitalei, Sadiq Khan."Asta trimite un mesaj clar: nu ne vom lăsa sfidaţi, înspăimântaţi sau intimidaţi, vom rămâne uniţi", a declarat el pentru AFP.Opera a fost instalată pentru doi ani pe unul din cele patru socluri din marginea Trafalgar Square, cel care, spre deosebire de celelalte trei, nu a fost niciodată ocupat de o sculptură permanentă.Din 1998 acest soclu a fost utilizat pentru a prezenta temporar opere de artă, precum o machetă a vasului lui Nelson închisă într-o bulă gigantică de sticlă creată de artistul anglo-nigerian Yinka Shonibare sau o sculptură care o reprezenta pe artista britanică Alison Lapper în timpul sarcinii, realizată de artista britanică Marc Quinn.