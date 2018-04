O specie de lebădă inclusă în Cartea Roşie, salvată de grădina Zoologică. Veterinarii i-au amputat aripa (FOTO)

Acum două zile, salvatorii au primit un apel mai puțin obișnuit din raionul Căușeni. Potrivit unui necunoscut, care a sunat la Serviciul Situații Excepționale, în mijlocul unui lac dintre satele Cârnățeni și Plop-Știubei zăcea o lebădă. Operațiunea de salvare a acesteia a durat în jur de o oră. Pasărea avea o aripă frântă, martorii presupun că puiul de lebădă a fost împuşcat în timp ce cineva încerca să o vâneze.

Potrivit angajaților de la Grădina zoologică, unde a fost adusă lebăda, cel mai probabil, aceasta a fost rănită în timpul zborului și nu mai putea fi salvată. Aripa a fost amputată, iar după intervenție pasărea, care a avut de suferit, a fost plasată pe lac, unde ea își reface puterile cel mai bine.



''Pasărea a fost zmulsă din mediul ei natural şi e un pic speriată. Dar s-a adaptat destul de repede: mănâncă cu poftă, î-şi curăţă penele, înoată. Viitorul ei este aici – în grădina ZOO. Cred că totul va fi bine'', a spus Sergiu Cazacu, angajatul de la zoo.



'Îngrijitorii nu ne-au permis să intrăm în volierul cu păsări, pentru a evita stresarea lor. Dar am reuşit să observăm chiar de aici, că păsările se simt destul de bine. Majoritatea păsărilor pe care le vedem aici au fost aduse de cetăţenii grijulii şi responsabili. Acum păsările sunt perfect adaptate la condiţiile de aici. Această lebădă locuiește aici, chiar dacă pe lacul din Valea Morilor mai are o locuinţă.



Lebăda s-a dovedit a fi încă un pui, de aceea are nevoie de îngrijire specială. După trei ani, când își va reînnoi penajul, va fi luată decizia dacă poate sau nu fi eliberată. Aceste păsări se împart în două specii principale: mute și cântătoare și sunt incluse în Cartea Roșie.



''Lebăda Alba este preţuită mult în Danemarca. În Marea Britanie ea se află sub protecţia reginei'', a mai spus Sergiu Cazacu



Aceste păsări se hrănesc în dependență de sezon, în medie un animal are nevoie de 20-30 de kg de hrană pe an.



''În meniul păsărilor este inclus grâul, porumbul, meiul şi orzul. Le mai dăm legume mărunţite: varză, morcov, mere. Vara le dăm multă iarbă, care le place mult'', a conchis Sergiu Cazacu.



În această iarnă, la zoo a ajuns și un cocostârc, care a avut de suferit. Acesta se simte mai bine și acum cu nimic nu se deosebește de alte berze. Potrivit datelor Inspectoratului general pentru situații excepționale, de la începutul anului 2018, salvatorii au fost solicitați la salvarea a 39 de animale.