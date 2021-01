O singură toaletă publică şi aceea deplorabilă. Localnicii oraşului Edineţ se plâng pe condiţiile insalubre

În oraşul Edineţ este o singură toaletă publică şi aceea se află într-o stare deplorabilă. Localnicii spun că o evită la maximum din cauza condiţiilor insalubre şi se plâng că sunt nevoiţi să apeleze la rude sau să fugă până acasă pentru a-şi satisface necesităţile fiziologice. Situaţia se agravează atunci când în oraş sunt organizate evenimente de amploare.



Preşedintele unei asociaţii obşteşti din Edineţ, Mihail Zaim, spune că s-a adresat de nenumărate ori autorităţilor locale, dar fără succes. Singura toaletă publică, situată în preajma casei de cultură din oraş, devine tot mai murdară, iar oamenii se descurcă aşa cum pot.



"Foarte urâte chestii.Toate colţurile sunt urinate. Nu că cetăţeanul e vinovat, nu are altă ieşire din situaţie. Grădina publică Vasile Alecsandri e foarte frumoasă, mulţi vizitatori şi, la fel, toate tufele, toate colţurile, din cauza asta, pentru că cetăţenii nu altă ieşire din situaţie."



Şi alţi locuitori din Edineţ spun că lipsa unei toalete publice funcţionale este o mare problemă pentru oraş, mai ales când au loc manifestaţii şi concerte.



''Bineînţeles că trebuie (o toaletă publică - n.red.). Omul a ieşit în oraş şi unde să-şi satisfacă necesităţile fiziologice? Sub garduri sau în alte locuri? Cum ne descurcăm? Fugim la cumătru, la cumătră şi tot aşa.''



''Numai ce vorbeam cu soţia că aşa vreau la veceu, dar... După casa de cultură este un veceu, dar într-o stare că nu ai chip să intri. Asta e problemă mare. În alte ţări unde am fost, dar e civilizat. Oraşul e mare, nu-i mic, şi trebuie să fie."



''Această problemă poate fi soluţionată. S-ar putea instala, la fel ca în oraşele civilizate, nişte toalete ecologice. Ar putea fi şi cu o plată minimă, dar, cel puţin, vom şti că este un asemenea serviciu.''



De cealaltă parte, primarul din Edineţ consideră că problema nu este atât de gravă, iar pentru că oraşul este mic, oamenii pot merge acasă, la toaletă. Totuşi, edilul promite că, în acest an, locuitorii vor avea parte de un nou bloc sanitar public.



"Acum avem în lucru ca să facem un veceu la intrarea în grădina publică din partea Casei de Cultură. Se necesită un cost estimativ de 300 de mii ca să fie făcut după toate criteriile, apă, canalizare. Este în lucru, sper că în luna mai - iunie va fi dat în exploatare. ", a declarat Constantin Cojocari, primarul oraşului Edineţ.



În oraşul Edineţ locuiesc peste 15 mii de persoane.