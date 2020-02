O sectă din Coreea de Sud s-a transformat într-un focar de coronavirus după ce o femeie bolnavă a mers la adunări

O sectă din Coreea de Sud a fost identificată ca focar de infecție cu coronavirus, pe fondul unei creșteri bruște a numărului de cazuri în țara asiatică, informează BBC, citat de digi24.ro.

Se crede că infecțiile în cadrul sectei Temple of the Tabernacle of the Testimony au pornit de la o femeie. Membri sectei reprezintă 30 din cele 53 de cauzuri noi de coronavirus raportate în Coreea de Sud. Numărul total al celor infectați a ajuns la 104, în timp ce un bărbat de 63 de ani a murit.

Oficialii sud-coreeni din domeniul sănătății sunt de părere că la baza infecțiilor s-a aflat o femeie de 61 de ani, care a fost depistată cu coronavirus la începutul săptămânii. Centrul Coreean pentru Controlul Bolilor a spus că femeia a intrat în contact cu 166 de oameni, cărora li s-a cerut să intre în carantină.

Cel puțin 30 din noile cazuri de infectare cu Covid-19 anunțate joi provin din rândul membrilor sectei din orașul Daegu.

Gruparea religioasă Temple of the Tabernacle of the Testimony, acuzată în trecut că ar fi o sectă, a anunțat că și-a închis filiala din Daegu, un oraș cu o populație de 2,5 milioane de locuitori.

Primarul din Daegu a descris evenimentul ca "o criză fără precedent" și le-a cerut locuitorilor să stea în case.