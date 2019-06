O seară în parc. Peste 7.500 de spectatori s-au delectat cu muzică de valoare la Teatrul Verde din Valea Morilor

Concert de zile mari pentru toți iubitorii de frumos. În ultima sâmbătă a lunii iunie, peste 7.500 de spectatori s-au adunat în Teatrul Verde din Valea Morilor, la cea de a doua ediție a festivalului de muzică "O seară în parc". Aceștia s-au delectat în sânul naturii cu melodii ale compozitorilor moldoveni și români.

Pe scenă au urcat artiști cu renume precum Eugen Doga, Mihail Munteanu, Irina Rimes și trupa Brio Sonores.



Spectatorii au fost încântaţi de eveniment:



"Băiatul mi-a făcut cadou. De mult nu am fost, de prin anii de studenție, anii 83, 86. Nu în fiecare zi ai posibilitate să vii la așa concert".



"E foarte frumos, mai ales în aer liber e ceva extraordinar. Întâmplător, mă plimbam prin parc și am auzit muzica și am făcut rost de bilete imediat. Nu regret".



"Eu am simțit energia lor, cum cântă ei frumos. Voi auziți pe fundal, cât de frumos ei cântă. În special mi-a plăcut, cel mai bun interpret de operă, tenorul de nivel mondial, Mihail Munteanu".



Artiștii susțin că, au rămas impresionați de căldura publicului și că astfel de evenimente trebuie organizate cât mai des.



"Un catren frumos: Atâtea vorbe și minciuni. Atâtea seci promisiuni. De ce ai dat Doamne grai la om? Da nu la floare și la pom. Desigur că aceste frumoase romanțe trebuie cântate. Mă bucur de acestă zi, de acestă seară", a menţionat Mihail Munteanu.



"E extraordinar. Noi știm că, chiar din primele zile în acestă lume, acestă muzică, aceste sunete, acestă energie pozitivă știți că se așează acolo. Formează oamenii", a precizat compozitorul Eugen Doga.

"Este un eveniment care o să rămână în istorie, pentru că se întâmplă rar, să avem atâta lume adunată într-un loc frumos", a subliniat Mariana Bulicanu, soprană.



"Este emoționant, nu știu dacă pot să transmit cu cuvinte neapărat, nu știu dacă e nevoie. E un lucru care nu se întâmplă foarte des, e un lucru pe care îl apreciez și încerc să trăiesc fiecare clipă din acest moment și tremur", a punctat Irina Rimes, interpretă.



O parte din banii adunaţi din vânzarea biletelor din bilete va fi donată pentru renovarea Teatrului Verde, construit în 1967.