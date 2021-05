O seară de neuitat: Mii de fani au sărbătorit pe străzile din Londra

Suporterii lui Chelsea Londra au avut o seară de neuitat. Mii de fani ai clubului englez de fotbal au sărbătorit triumful echipei favorite în aproapierea stadionului Stamford Bridge și pe străzile din capitală.„Nu am cuvinte. Ultima dată când echipa a câștigat Liga Campionilor, aveam 13 ani. Locuiesc chiar vizavi de stadionul Stamford Bridge. Nu îmi vine să cred. Suntem campionii Europei, cea mai bună echipă din lume!”„Ultimele meciuri ale sezonului au fost foarte dificile, dar, într-un final am reușit. Manchester City nu a putut face nimic și am cucerit încă o dată trofeul.”Sărbătoare a fost și la Porto, unde s-a jucat meciul. Suporterii care au ieșit de pe Estadio do Dragao au fost în al nouălea cer.E uimitor. Am cucerit pentru a doua oară trofeu și e cel mai bun sentiment. A fost o partidă foarte tensionată. Am marcat un gol și am apărat avantajul tot restul meciului. Atmosfera a fost grozavă.”„Avem cea mai bună echipă din lume. Am știut asta, dar nu am vrut să mă laud. Acum am demonstrat-o. Thomas Tuchel a făcut o treabă minunată.”Pentru fanii lui Manchester City, a fost o seară tristă. Prima finală a Ligii Campionilor pentru „citadini” s-a dovedit a fi o dezamăgire.În acest sezon, Manchester City a cucerit titlul și Cupa Ligii Angliei.