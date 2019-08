O SCRISOARE PIERDUTĂ: Ţurcan spune că nu a discutat niciodată cu Victor Ursu

Preşedintele Curţii Constituţionale spune că nu-l cunoaşte personal pe Victor Rusu, funcţionarul de la parlament, care i-ar fi transmis judecătoarei Liuba Şova un mesaj în care i-a cerut să-l voteze pe Vladimir Ţurcan în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi. În schimb, Ţurcan susţine că Victor Rusu o cunoaşte de mult timp pe Liuba Şova, cea care a fost desemnată să deţină interimatul şefiei instituţiei, în cazul absenţei preşedintelui.



"Înaintează-l pe Vladimir Ţurcan şi el te va numi preşedinte în absenţa lui."



Acest mesaj ar fi fost primit de Liuba Şova, desemnată judecător la Curtea Constituţională din partea guvernului. Şova l-a făcut public în 19 august, a doua zi după ce Ţurcan a fost numit preşedinte al Curţii Constituţionale. Şova nu a spus însă de la cine l-a primit, dar a precizat, în cadrul unei emisiuni televizate, că rezultatele concursului se ştiau din timp. Magistrata a mai declarat că mesajul i-a fost trimis de un angajat de la Parlament.

În 21 august, deputatul PAS, Sergiu Litvinenco a spus că cel care i-a sugerat Liubei Şova pe cine să voteze preşedinte al Înaltei Curţi, este un domn pe nume Rusu.

Potrivit site-ului Parlamentului, singura persoană cu acest nume din cadrul secretariatului legislativului este Victor Rusu, șeful direcției informațional - analitice.



"Eu am auzit de numele acesta, fiind în Parlament eu niciodată nu am avut cu dumnealui niciun contact, dacă el.. nici nu ştiu care funcţie o ocupă", a spus preşedintele Curţii Constituţionale, Vladimir Ţurcan.



Întrebat de ce un funcţionar din Parlament ar fi încercat să o convingă pe Liuba Şova să îl propună în funcţia de preşedinte, acesta a răspuns...



"Întrebaţi-l pe dumnealui sau pe doamna Şova, apropo, că ei sunt cunoscuţi de mai mult timp", a spus preşedintele Curţii Constituţionale, Vladimir Ţurcan.



Anterior şi deputatul PAS, Sergiu Litvinenco a spus că Rusu se cunoaşte cu Şova pentru că sunt colegi de breaslă, ambii fiind şi lectori universitari.

Am reuşit să aflăm că o persoană cu numele de Victor Rusu este lector universitar la Universitatea de Studii Europene din Moldova. Rectorul instituţiei, Iurie Sedlețchi, ne-a confirmat că are un angajat cu acest nume, dar a refuzat să ofere vreun comentariu. Am încercat să obţinem o confirmare în acest sens de la judecătoarea Şova, însă aceasta nu ne-a oferit un interviu.

Am sunat şi la Parlament pentru a discuta cu funcţionarul Victor Rusu, dar nu ne-a răspuns nimeni la telefon.