O scrisoare "extrem de rară" semnată de membrii trupei The Beatles, scoasă la licitaţie. Suma fabuloasă cu care s-ar putea vinde

informează Press Association, scrie agerpres.ro Scrisoarea bătută la maşină şi adresată DJ-ului Paul Drew din Atlanta, care a călătorit împreună cu trupa, a fost semnată de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr în septembrie 1965."Dragă Paul, ne-am gândit că ne-ar plăcea să-ţi scriem cu toţii şi să-ţi mulţumim pentru ajutorul tău în turneu. Ne-am simţit bine şi am apreciat răbdarea şi cooperarea ta. Sperăm să te vedem la anul", se menţionează în scrisoare.Hârtia cu antetul NEMS Enterprises este însoţită de o scrisoare de la ofiţerul de presă Tony Barrow, care confirmă detaliile turneului din 1965 al grupului. NEMS Enterprises era compania managerului The Beatles, Brian Epstein.Organizatorul licitaţiei Andrew Aldridge a descris scrisoarea drept o piesă "extrem de rară" din istoria rock and roll-ului."Orice lucru semnat de cei patru membri Beatles este un obiect de colecţie foarte valoros, dar faptul că are antetul NEMS şi este adresat lui Paul Drew, unul dintre arhitecţii Top 40 de la radio, face ca acesta să fie la un alt nivel", a spus el.