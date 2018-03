O șansă pentru mamele singure! În Anenii Noi a fost deschis un centru maternal

Mamele singure şi cele din familii nevoiaşe din raionul Anenii Noi vor beneficia, de acum încolo, de sprijin în cadrul unui centru maternal. Instituţia va oferi cazare, asistenţă psihologică şi consiliere pentru îngrijirea copiilor. Primele trei mămici au fost adăpostite deja în noul centru.

Anastasia, care are doar 18 ani, se află în centru de o săptâmână. Tânăra creşte şi educă singură o fetiţă de un an şi şase luni.



"Mulţi prieteni îmi spuneau să avortez , dar nu m-am uitat la nimeni, am mers înainte. Eu n-am reuşit să-mi termin şcoala şi de aceea am vorbit cu asistenţii sociali din sat şi mi-au propus să vin aici pe trei luni de zile", a spus Anastasia Sprânceană, beneficiară Centru maternal.



Iar Iulia a ajuns la centrul maternal, după ce a fost părăsită de soţul ei.



"Nu avem unde locui. Casa mamei mele este cu o cameră şi nu sunt condiţii normale pentru creşterea copilului. Vreau să fac nişte cursuri de specializare şi să muncesc", a spus Iulia Grădinaru, beneficiară Centru maternal.



"Pentru noi este foarte important ca raionul Anenii Noi să se regăsească în continuare lângă părinţii lor, lângă mamele lor, să primească acea căldură sufletească, acea dragoste de care au nevoie", a spus Alexandru Barbăroșie, preşedintele raionului Anenii Noi.



"Sunt nişte condiţii foarte bune, chiar condiţii de casă, aşa cum îşi doreşte fiecare familie şi fiecare mamă. Este un centru care o să le ajute să depăşească problemele temporare pe care le au", a spus Valentina Stratan, deputat PDM.



Investiţiile pentru renovarea edificiului destinat centrului au ajuns până la 60 mii de euro. Instituţia a fost deschisă datorită sprijinului oferit de o reţea germană de magazine şi a unui ONG local.



"Ne dorim ca acest loc să devină unul cald, primitor şi chiar o casă temporară pentru toţi beneficiarii", a spus Anna-Katharina Scheidereiter, reprezentant compania de retail.



"Elementul cheie este de fapt de a preveni abandonul copilului, separarea copilui de mediul familial.Personalul centrului va susţine beneficiarii", a spus Viorica Dumbrăveanu, secretar de stat Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.



În Moldova funcţionează, în total, 12 centre maternale.