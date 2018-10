O sală modernă de lupte greco-romane este construită în oraşul Floreşti. Aceasta va oferi condiții mai bune pentru antrenamente şi va spori performanțele elevilor şcolii sportive.

Șantierul a fost vizitat de președintele Parlamentului, Andrian Candu, și de deputatul democrat Eugeniu Nichiforciuc.



"- Știți că o să aveți acolo o sală mai mare?

- Da!

- Cu covoare, modernă, frumoasă, cu tot ceea ce trebuie! Iată colegul, probabil știți, aici a învățat și aici a luptat.

- Da."



Elevii spun că abia așteaptă să înceapă antrenamentele în sala nouă.



"O să ne antrenăm mai bine ca în sala aceasta și o să avem succese ca să câștigăm în competiții."



"Ne-ar trebui mai mult spațiu pentru ca noi să facem încălzire, mișcare, că aici nu avem loc."



"Am dori să desfășurăm turneele republicane și internaționale în sală nouă, performantă, de lupte, ca să nu ne ducem la casa de cultură să instalăm pe scenă covorul de luptă", a spus directorul Școlii Sportive din Florești, antrenor emerit, Raisa Bogdan.



Antrenorii spun că elevii care frecventează şcoala sportivă au un potenţial enorm.



"Antrenez aici de 32 de ani. În acest timp, noi am avut mai mult de 200 de campioni republicani, 300 de premianți la toate vârstele. În acest an, avem doi sportivi care au fost premiați la competiții europene", a spus antrenorul de lupte greco-romane, Iurii Bogdan.



Proiectul privind alocarea banilor a fost promovat de deputatul PDM Eugeniu Nichiforciuc, care a frecventat și el secția de lupte greco-romane din cadrul acestei școli sportive.



"Licitația a fost câștigată cu 5,7 milioane lei. Deja au fost alocate de la bugetul de stat cu suportul deputaților 4,5 milioane lei. Sperăm că în bugetul pentru anul viitor să includem suma necesară de 1,2 milioane pentru a acoperi totalmente cheltuielile pentru acest proiect", a spus deputatul PDM, Eugeniu Nichiforciuc.



Șeful legislativului s-a arătat convins că prin investiții de acest gen sportul moldovenesc se va afirma pe plan mondial.



"Mă bucur foarte mult că a început să se dezvolte și a început să se investească în tot ceea ce înseamnă sănătatea viitoarelor generații. E foarte plăcut când auzi cum se intonează imnul Republicii Moldova la competițiile internaționale", a spus președintele Parlamentului, Andrian Candu.



Sala urmează să fie inaugurată în 2019.