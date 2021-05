O sală de concerte din Stockholm, redenumită ”Avicii Arena”, în memoria celebrului DJ suedez

O sală de concerte şi evenimente sportive din Stockholm a fost redenumită ''Avicii Arena'', în memoria DJ-ului Tim Bergling, cunoscut sub numele de scenă Avicii, unul dintre cei mai de succes muzicieni suedezi pe plan internaţional, care s-a sinucis în 2018, la vârsta de 28 de ani, informează Reuters, citat de agerpres.ro.

Avicii a cunoscut recunoaşterea pe plan internaţional în 2011, odată cu single-ul ''Levels'', dar a renunţat la a mai merge în turnee începând cu 2016 după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală şi alte afecţiuni.

Cunoscută anterior sub denumire de ''Globen'' (''glob'' în suedeză) datorită formei sale sferice, arena acoperită destinată evenimentelor sportive şi concertelor a fost inaugurată în 1989, anul în care s-a născut Avicii. Este una dintre cele mai mari arene din Suedia, cu o capacitate de 16.000 de locuri.

Avicii a susţinut aici unul dintre cele mai de succes concerte ale sale.

''A fost un punct de referinţă în cariera lui să cânte pe Globen'', a spus Klas Bergling, tatăl DJ-ului.

Acesta a declarat pentru Reuters că povestea de viaţă a fiului său a deschis discuţia despre sănătate mintală şi că speră ca redenumirea sălii de concert să ducă în continuare la creşterea gradului de conştientizare în problematica sănătăţii mintale, în special în rândul tinerilor.

În scurta sa carieră, Avicii a devenit una dintre cele mai mari vedete globale ale muzicii dance electronice. Melodia sa ''Wake Me Up'' are peste 2 miliarde de vizualizări pe YouTube, devenind unul dintre cele mai populare videoclipuri muzicale de pe platformă.

Potrivit lui Andreas Sand, directorul general al Stockholm Live, compania care administrează arena, pandemia COVID-19 a provocat probleme psihologice multor persoane, având în acelaşi timp un efect devastator asupra sectorului concertelor.

Acesta a mai spus că redenumirea arenei are loc în momentul oportun, când lumea muzicală şi societatea în general se pregăteşte să depăşească cea mai gravă perioadă a pandemiei.

''Din nefericire, este momentul perfect pentru a lansa o astfel de iniţiativă'', a spus Sand.