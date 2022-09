O rusoaică de 18 ani riscă 6 ani de închisoare pentru că a postat pe Instagram fotografii de modă

O tânără de 18 ani, vedetă pe rețelele sociale din Rusia, spune că autoritățile au amenințat-o cu 6 ani de închisoare pentru că postat pe Instagram. În martie, Rusia a interzis platformele sociale din Vest, precum Facebook și Instagram, pentru că ar promova activități „extremiste”, dar Veronika Loginova spune că nu și-a folosit niciodată contul, unde este urmărită de jumătate de milion de persoane, pentru a-și exprima opinii politice, scrie digi.24.

Loginova spune că „doi bărbați” au intrat în casă și i-au spus mamei ei că o caută pentru că „a ieșit prea mult în evidență”.

„Acest lucru nu este normal”, spune ea, precizând că își folosește Instagram-ul pentru a posta despre „sănătate mintală și modă”.

„Acum mă confrunt cu o pedeapsă de până la 6 ani de închisoare pentru că am postat pe Instagram.” „Bună dimineața, te-ai trezit în Rusia. Și nu se obișnuiește să vorbim despre asta, dar o voi spune. Pe 17 august, am fost la Paris și am primit un telefon de la mama mea care mi-a zis cu o voce tremurândă: Poliția a venit la noi acasă și te caută. Între timp, fratele meu de 14 ani încearcă să-și dea seama ce se întâmplă și de ce sunt doi bărbați pe hol care au avut de spus ceva. Au spus că mă confrunt cu 6 ani de închisoare pentru utilizarea Instagram. Și că că „ies prea mult în evidență”. Serios? Eu? O fată de 18 ani, blogger de modă? Antreprenor, creator al unui brand de îmbrăcăminte care plătește taxe în propria țară? O persoană care postează despre sănătatea mintală și nu a atins niciodată un subiect politic pe blog? Da. Pur si simplu. Trăiești, faci fotografii frumoase, construiești o afacere, ajuți oamenii, nu superi pe nimeni. Dar locuiești în Rusia și dintre un milion de bloggeri aleg să vină la tine. Se pare că sunt prima. Ce voi face? Ar trebui să renunț la Instagram? Să fug din Rusia? Din fericire, am sprijinul unor oameni care înțeleg. Acest lucru nu este normal. Și vreau ca această poveste să fie auzită de cât mai mulți oameni.”