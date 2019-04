O româncă şi fiica sa, victime ale unui criminal în serie din Cipru

Un căpitan de armată arestat de poliţia din Cipru pentru uciderea a două filipineze, a recunoscut alte cinci crime, printre care şi a unei femei de origine română şi a fiicei ei, scrie agerpres.ro.

Un oficial de poliţie a declarat pentru Associated Press că dacă declaraţiile făcute de suspect în timp ce era interogat sunt adevărate, el a ucis în total cinci femei şi două fete. Toate femeile cu excepţia uneia erau de origine asiatică.



Printre ele se află două femei filipineze ale căror trupuri au fost găsite într-un puţ minier abandonat la şase zile distanţă unul de altul. Poliţia a anunţat anterior că suspectul a recunoscut că a ucis-o pe Marry Rose Tiburcio, de 38 de ani, şi o a doua femeie, identificată de media din Cipru ca fiind Arian Palanas Lozano, de 28 de ani.



Autorităţile au efectuat căutări în puţul inundat şi într-un lac pentru a descoperi urme ale fiicei de şase ani date dispărute a lui Marry Rose Tiburcio, Sierra. Anchetatorii cred acum, plecând de la mărturisirile suspectului, că fetiţa ar fi una dintre cele şapte victime ale sale, a declarat oficialul de poliţie citat.



Un al doilea oficial din poliţie a confirmat că ofiţerul a mărturisit uciderea a şapte persoane. Ambii oficiali au vorbit despre caz sub acoperirea anonimatului, întrucât nu li se permite să dezvăluie detalii despre o anchetă în desfăşurare.



Investigaţia a fost extinsă de la o dublă crimă la una triplă, după ce autorităţile au informat un judecător la o audiere că suspectul avea legături cu o a treia femeie din Filipine, care a dispărut în urmă cu 16 luni.



Un martor le-a declarat anchetatorilor că căpitanul de armată avea fotografii cu permisul temporar de şedere a lui Maricar Valtez Arquiola, de 31 de ani, care au fost făcute în ziua în care aceasta a dispărut, în decembrie 2017.



Suspectul iniţial a negat că ar fi ucis-o pe Arquiola, dar apoi s-a răzgândit după o audiere la tribunal, a anunţat oficialul de poliţie. Numele suspectului nu poate fi făcut public întrucât acesta nu a fost inculpat pentru nicio infracţiune.



În timpul interogatoriului de joi, căpitanul a recunoscut alte trei victime, printre care şi o femeie din Nepal al cărui trup a spus că l-a aruncat vara trecută în zona unui poligon militar, a precizat oficialul din poliţie.



Poliţiştii au descoperit un trup neînsufleţit în zona poligonului joi seară, după ce suspectul le-a dat indicaţii privind drumul pe care trebuie să îl parcurgă, a spus oficialul citat.



Suspectul ar mai fi spus şi că a ucis o femeie de origine română şi pe fiica sa. Surse din poliţie citate de CNA susţin că românca şi fiica sa erau date dispărute din 2016.



Investigatorii intenţionează să continue să-l interogheze pe suspect pentru a stabili dacă spune adevărul şi pentru a găsi dovezi că a omorât, eventual, şi alte persoane.



Autorităţile l-au prins pe ofiţer săptămâna trecută, verificând activitatea online a lui Marry Rose Tiburcio.



Poliţia a precizat că cinci specialişti britanici, printre care şi un medic legist, vor veni în Cipru pentru a ajuta la anchetă.



Activiştii care militează pentru susţinerea imigranţilor în Cipru au criticat poliţia, afirmând că aceasta nu a reuşit să avanseze prea mult ancheta după ce trupurile celor două femei care au fost găsite în aprilie în mina părăsită au fost date dispărute în urmă cu aproape un an.



Purtătorul de cuvânt al poliţiei Andreas Angelides a apărat acţiunile poliţiei. El a declarat pentru postul privat Stigma că parlamentarii ciprioţi au refuzat o solicitare a poliţiei de anul trecut de a adopta o lege care le-ar fi asigurat acces poliţiştilor acces la datele personale ale persoanelor dispărute.



Şeful serviciului de pompieri Marcos Trangolas a declarat că scafandrii au terminat de explorat puţul minier inundat şi intenţionează să continue să caute şi vineri fetiţa dispărută, într-un rezervor aflat la 8 km de mină.