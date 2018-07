O rocă formată din lavă a rănit 23 de persoane aflate pe o ambarcaţiune turistică în Hawaii

''Proiectilul'' din lavă, de mărimea unei mingi de baschet, a străpuns acoperişul ambarcaţiunii, iar roci de dimensiuni mai mici au căzut pe puntea vasului, potrivit relatărilor posturilor locale de ştiri.Patru dintre răniţi au fost transportaţi la spital. Unul dintre aceştia, o femeie cu vârsta de aproximativ 20 de ani, a fost rănită mai grav, având piciorul fracturat, au relatat reporterii citând oficiali de la Department of Land and Natural Resources din Hawaii.Lava Ocean Tours oferă plimbări turiştilor dornici de a vedea lava incandescentă la răsărit, în timpul zilei sau la apus, potrivit site-ului companiei.Vulcanul Kilauea a început să erupă la 3 mai.Ambarcaţiunea, care transporta 49 de pasageri la bord, a fost lovită aproximativ la ora locală 7 am (18:00 GMT) în largul Big Island din Hawaii, scrie Agerpres.ro Nu se cunoaşte cu exactitate distanţa la care se afla ambarcaţiunea faţă de mal, potrivit autorităţilor, citate de Reuters. Vasele nu au voie să se aventureze la mai puţin de 300 de metri de zonele unde se află lava, potrivit regulilor impuse de Garda de Coastă din Statele Unite, deşi ambarcaţiunile conduse de operatori cu experienţă pot primi o permisiune specială de a se apropia la 50 de metri, potrivit purtătoarei de cuvânt a instituţiei, Amanda Levasseur.Un alt incident, soldat cu rănirea unei persoane, a avut loc în luna mai, când un bărbat a fost lovit de un fragment de lavă expulzată printr-o fisură vulcanică în timp ce se afla pe balconul de la etajul al treilea al locuinţei sale, situate la circa 200 de metri de râul de lavă, în regiunea Pahoa.Erupţiile de la Kilauea au provocat distrugerea a peste 700 de locuinţe din Big Island, iar râul de lavă care se scurge în ocean dintr-o fisură a craterului vulcanului a început să formeze o mică insulă.