O reumită actriţă din India, arestată după sinuciderea unui actor

Actriţa Rhea Chakraborty, fosta iubită a starului decedat, este acuzată că a cumpărat droguri pentru acesta. Printre celelalte persoane arestate se află fratele actriţei şi un membru al personalului angajat în casa actorului, scrie agerpres.ro Biroul central de anchetă, principalul serviciu al Poliţiei judiciare din India, s-a autosesizat în luna august. Biroul antidrog anchetează la rândul său consumul de canabis de către starul decedat.Sushant Singh Rajpout a fost găsit mort la vârsta de 34 de ani în apartamentul lui din Mumbai în luna iunie, iar Poliţia indiană a dezvăluit că era vorba despre o sinucidere.Scandalul a declanşat dezbateri intense în mass-media despre Bollywood, în special despre sănătatea mintală şi presiunile care există în industria cinematografică indiană.Familia Rajput a contestat însă informaţiile potrivit cărora starul de cinema suferea de depresie şi a acuzat-o pe Rhea Chakraborty, în vârstă de 28 de ani, că l-a hărţuit pe actor şi că a profitat de banii lui. Actriţa a negat vehement aceste acuzaţii.Mass-media indiană urmăreşte cu mare atenţie scandalul în care sunt implicate actriţa şi familia starului decedat, dar şi evoluţia anchetelor oficiale.Sushant Singh Rajput, născut în statul Bihar din estul Indiei, a renunţat la studiile de inginerie în favoarea actoriei. A devenit celebru în 2013 odată cu "Kai Po Che!", un lungmetraj despre crichet, iubire şi politică, bine primit la Festivalul de film de la Berlin.În 2016, l-a interpretat într-un film biografic de succes pe jucătorul indian de crichet Mahendra Singh Dhoni.Ultimul său rol a fost cel dintr-un remake în hindi al filmului american "The Fault in Our Stars", intitulat "Dil Bechara", care a fost lansat în iulie 2020.