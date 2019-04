O reţea de supermarketuri din ţară a instalat şase case de tip self-checkout

O reţea de supermarketuri din ţară a instalat şase case de marcat inteligente la care oamenii pot scana şi plăti singuri cumpărăturile.

Moldovenii preferă însă casele obişnuite, unde e un casier. E motivul pentru care la noile case de marcat nu se formează cozi prea mari.



Cumpărătorii trebuie să scaneze singuri produsele, să urmărească indicaţiile de pe ecran şi să achite cu cardul. Deşi nu este nimic complicat, unii evită să folosească această casă, pentru că s-au obişnuit să fie deserviţi.



Cei care le utilizează spun că procedura e simplă şi comodă.



"Întotdeauna achit aici, deoarece nu trebuie să stau la rând. Aici este şi un aparat de cafea, iau cafea de acolo şi achit aici la casă. Totul durează practic două minute."



"Totul este logic, clar, şi de asta cred că metoda este una foarte comodă."



Au de câştigat şi administratorii, care nu mai au nevoie de atât de mulţi angajaţi. La şase case moderne lucrează un singur consultant.



"Atunci când se formează cozi, îi rugăm pe cumpărători să treacă la casele self-checkout, este foarte comod şi practic. În primele zile, oamenii era mai sceptici pentru că nu înţelegeau ce aparate sunt, era un pic ciudat pentru ei. Dar avem un consultant care le explică totul cumpărătoruilor, aşa că oamenii se deprind", a spus OXANA CUŞNIROVA, administrator.



"Din obişnuinţă, v-am spus, nu de aceea că... Ar trebui şi cu metodele noi să ne mai obişnuim, dar cu timpul."



"Eu, totuşi, cu casele obişnuite că e mai eficient şi deja e trecut prin practică, dar în orice caz nici nu am încercat niciodată să achit acolo, nici card n-am."



"De obicei, merg la asta obişnuită, dar dacă e rând mai mare, mă pot folosi şi de cea nouă. E destul de simplă. La noi a ajuns cam târziu, dar în lumea mare demult se foloseşte."



Astfel de case de marcat sunt amplasate deocamdată într-un singur magazin din Capitală.



"Fiecare casă este dotată cu un sistem video intelectual care ne oferă în timpul real şi în timpul trecut să verificăm şi să monitorizăm toate plăţile care au fost efectuate la casele date", a spus ADRIAN POHILENCO, director IT într-o companie.



Casele de marcat de tip self-checkout au fost inventate în anii `90, iar primul aparat a fost instalat într-un magazin din New York. Potrivit datelor oficiale, în 2013 existau 191 de mii de astfel de dispozitive în toată lumea.