O renumită actriță, implicată într-un accident grav de maşină

Actriţa americană Helen Hunt a fost implicată într-un accident grav de circulaţie, după ce maşina în care călătorea pe scaunul din spate a fost izbită lateral de un alt vehicul şi s-a răsturnat pe o parte. Actriţa a fost transportată imediat la spital, relatează online ziarul spaniol ABC.



Potrivit, People şi TMZ, cunoscuta interpretă din filmul "As Good as it Gets" (Mai bine nu se poate) pentru care a primit un Oscar pentru cel mai bun rol feminin, a fost transportată la un spital din California după ce maşina în care călătorea, un SUV negru, a fost lovită lateral de o altă maşină.



Un purtător de cuvânt al poliţiei din Los Angeles a declarat pentru TMZ - care a postat imagini ale accidentului - că Helen Hunt, aflată pe locul din spate al vehiculului răsturnat, se numără printre persoanele afectate de accident şi care au fost transportate la spital.



În pofida izbiturii violente, la câteva ore de la transportarea la spital, actriţa a fost externată în aceeaşi zi după ce a fost supusă mai multor examinări medicale. Având în vedere că diagnosticul nu a fost unul grav, ea îşi poate continua recuperarea acasă.



Helen Hunt este una dintre cele mai cunoscute actriţe de la Hollywood. Ea a devenit populară mai ales datorită serialului de televiziune "Mad About You" pentru care a fost recompensată cu trei Globuri de Aur şi patru premii Emmy.



Din filmografia sa mai fac parte "The Sessions" (2012), pentru care a fost nominalizată la Oscar, "Twister" (1996), "Cast Away" (2000), " What Women Want" (2000), "Pay It Forward" (2000), "Bobby" (2006), "Soul Surfer" (2011), sau "The Miracle Season" (2018).



Helen Hunt şi-a făcut debutul în regie cu "Then She Found Me" (2007) şi a regizat şi patru episoade din popularul serial "House of Lies".