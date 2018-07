O publicaţie veche, de 100 de ani, a rămas fără jumătate dintre angajaţi. Motivul i-a şocat pe toţi

Grupul media Tronc a anunţat că va renunţa la jumătate dintre posturile redacţiei cotidianului The New York Daily News, pe care l-a cumpărat în urmă cu mai puţin de un an, pentru suma de doar 1 dolar, potrivit mediafax.ro.

Anunţul a fost făcut într-un e-mail intern transmis angajaţilor, potrivit unor surse din companie. Potrivit The New York Post, redacţia Daily News nu mai avea decât 85 de angajaţi înainte de anunţul făcut luni.

Planul de concedieri a fost implementat la mai puţin de un an de la achiziţia titlului, contra sumei de 1 dolar, de compania Tronc, care mai deţine publicaţiile Chicago Tribune şi Baltimore Sun. Înainte de tranzacţie, Daily News mai trecuse prin câteva valuri de concedieri, renunţând inclusiv la câţiva dintre marii săi editorialişti.

Potrivit specialiştilor din industrie, titlul a pierdut anual, în medie, 20 - 30 de milioane de dolari în ultimii ani. The New York Daily News a fost depăşit de celelalte două mari titluri locale, The New York Times - care a câştigat cititori şi din alte zone - şi The New York Post, controlat de News Corp, grupul de presă al magnatului Rupert Murdoch, care s-a dezvoltat mult online.

Creat în 1919, apolitic până de curând, The New York Daily News este un critic acerb al lui Donald Trump.

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat pe platforma de micro-blogging Twitter, că decizia luată de Tronc înseamnă "pierderea unei instituţii importante".

De asemenea, primarul New York-ului, Bill de Blasio, care s-a aflat de multe ori în dezacord cu publicaţia, a declarat pe aceeaşi platformă că decizia "Tronc de a goli redacţia este proastă pentru politica locală şi un dezastru pentru oraş". Acesta a adăugat că Tronc ar trebui să vândă titlul cuiva angajat în favoarea jurnalismului local.

Printre persoanele concediate se numără redactorul-şef Jim Rich şi editorul-şef Kristen Lee. Tronc a cumpărat NY Daily News în toamna anului trecut, de la magnatul din domeniul imobiliarelor Mortimer Zuckerman, proprietar al ziarului din 1993, când l-a achiziţionat pentru 36 de milioane de dolari.