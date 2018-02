O profesoară de fizică din Hânceşti, emoţionată până la lacrimi! Surpriza discipolilor a făcut-o să-i salte inima de bucurie

. Ea a devenit cel de-al cincilea profesor premiat în cadrul concursului "Deja de 36 de ani,Deși știe că este apreciată de elevi, dascălul spune că nu s-a așteptat la această surpriză. Ea a primit în dar flori, o diplomă şi un laptop."Sunt atât de emoționată. Mulțumesc mult, sunteți cei mai buni. Mulțumesc Fundației Edelweiss pentru grija pe care o are pentru profesori", a declaratZinaida Vulpe."Am găsit acest concurs pe Internet și am spus să ne încercăm forțele, să vedem dacă putem noi să câștigăm", a spus un elev."Se spune că școala e a doua casă, păi doamna Zinaida e a doua mamă pentru noi. Am dorit să-i arătăm cât de tare o iubim și să vadă toată lumea, toată țara sentimentele noastre față de ea", a menţionat un alt elev."E bine că există așa concurs pentru că noi prin asta ne dezvoltăm cumva și putem să ne implicăm și în alte activități cu toată clasa", a spus o elevă."Noi așteptăm elevii să aplice, elevi din toată țara, ulterior facem selecția în funcție de filmulețele pe care le transmit ei, de emoțiile pe care le transmit în aceste filmulețe", a precizat Lidia Cucoş, director executiv Fundaţia " Edelweiss ".Pentru a obţine premiul, elevii trebuie să facă un filmuleţ prin care să-şi arate recunoştinţa pentru un profesor anume şi, împreună cu o scrisoare de recomandare, să îl trimită pe adresa Fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss ".