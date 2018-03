O problemă de alimentare electrică din Kosovo afectează ceasurile produselor casnice din Europa

, ce afectează distribuţia de electricitate în 25 de ţări, a anunţat miercuri ENTSO-E, organismul federal din Bruxelles care coordonează activitatea gestionarilor reţelelor din Europa, informează AFP, scrie agerpres.ro Această subalimentare cu o durată neobişnuită generează întârzieri ale ceasurilor dispozitivelor casnice branşate la reţeaua electrică, precum cuptoarele cu microunde şi aparatele radio cu alarmă, potrivit constatărilor înregistrate în ultimele zile în mai multe ţări europene.media înregistrată de la jumătatea lunii ianuarie fiind de 49,996 Hertzi, potrivit ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity)."Mici deviaţii de frecvenţă apar tot timpul, doar că acum această problemă s-a prelungit după jumătatea lunii ianuarie din cauza unei probleme de dezechilibru care există în Kosovo", a explicat pentru AFP Claire Camus, o purtătoare de cuvânt a organizaţiei menţionate."Nu există riscuri în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării, însă calitatea frecvenţei are de suferit din cauza acestei probleme de alimentare", a adăugat aceeaşi purtătoare de cuvânt, care a vorbit şi despre o "problemă politică" existentă între Serbia şi Kosovo.Serbia nu recunoaşte independenţa pe care Kosovo, fosta sa provincie meridională, şi-a proclamat-o în 2008. Cu sprijinul Rusiei, autorităţile de la Belgrad s-au opus cu succes aderării statului Kosovo la ONU şi în mai multe organizaţii internaţionale.Astfel, Kosovo nu este membru al ENTSO-E. Accesul său la această reţea trece prin Serbia.Compania sârbă de transport de electricitate EMS a recunoscut o lipsă de 113 GWh de electricitate în reţeaua comună, pe parcursul acestei perioade, acuzând operatorul kosovar (KOSTT) că s-a alimentat într-o manieră "ilicită", depăşind "cantităţile convenite".Responsabilă şi pentru zona statului Kosovo, compania EMS afirmă că a depus toate eforturile pentru a pune capăt acestei situaţii, precizând că operatorul kosovar s-a angajat pe 3 martie să respecte regulamentul în vigoare.Potrivit unui reprezentant al Agenţiei sârbe pentru energie, Aca Markovic, operatorul sârb acoperea iniţial lipsa de electricitate generată de Kosovo. "Însă nu putem să o acoperim pe termen lung, deoarece este vorba despre energie, bani, este vorba despre un deficit de aproximativ 5,5 milioane de euro", a precizat pentru AFP oficialul din Serbia.În Pristina, directorul adjunct al KOSTT, Kadri Kadriu, a explicat problema existentă prin prisma aprovizionării cu electricitate nefacturată din nordul statului Kosovo, o zonă populată de aproximativ 40.000 de rezidenţi sârbi şi care evită controalele autorităţilor din capitala kosovară.Potrivit Guvernului din Kosovo,"Electricitatea consumată în nord nu este facturată. Întrucât echilibrul dintre producţie şi consum a fost afectat, el provoacă şi dezechilibrul sistemului comun", a declarat Kadri Kadriu.Belgradul şi Pristina au convenit în 2015, în cadrul dialogului pe care îl poartă sub tutela Uniunii Europene, să pună capăt acestei situaţii, însă nu au reuşit deocamdată să înregistreze succese în această privinţă.