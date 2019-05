O primă carte cu versurile lui Grigore Vieru în limba italiană a fost lansată la Chişinău. Volumul intitulat "La rossa della Solitudine ", adică "Trandafirul Singurătăţii", a fost elaborat de scriitorul italian Francesco Altieri.

Prezentarea a avut loc la bustul poetului din Parcul Central, unde s-a dat startul Festivalului Internaţional de Poezie " Grigore Vieru ".



Aşa sună în limba italiană câteva versuri din poezia "În Limba Ta", de Grigore Vieru. Scriitorul italian a recitat câteva poezii din cele 70 pe care le-a tradus şi publicat în lucrare.



"E foarte important pentru noi pentru că nu este practic o cultură de poezie românească din Italia. Au fost traduse Eminescu bineânţeles, Blaga, dar erau elemente fără continuitate", a spus FRANCESCO ALTIERI, poet italian.



Poeţi, traducători și critici literari din Republica Moldova, Italia și România au fost prezenţi la evenimentul de lansare. Şi câţiva elevi care îi admiră creaţia poetului au depus flori şi au recitat poezii.



" În limba ta ţi-e dor de mama şi vinul e mai vin, şi prânzul e mai prânz. Şi doar în limba ta poţi râde singur. ".



Călin Vieru spune că an de an, festivalul dedicat tatălui său adună personalităţi notorii, fapt ce-l bucură.



" Mereu avem oaspeţi mulţi, de calibru, de peste hotare de data asta. Au venit câţiva traducători din Italia. Mai mulţi scriitori, traducători, critici literari din România. Acest lucru n-are cum să nu mă bucure", a spus CĂLIN VIERU, feciorul lui Grigore Vieru.



După evenimentul de la bust, invitaţii au mers la Uniunea Scriitorilor unde au mai fost prezentate trei monografii care descriu viaţa şi scrierile poetului.



"Cu această ocazie lansăm mai multe cărţi apărute peste an. Noi ne învrednicim de la un festival la altul să găsim un traducător pentru că asta ne-am propus în programul primei ediţii", a spus DANIEL CORBU, poet român.



"Când el a venit la editura lui Daniel Corbu, unde eu eram redactor acolo şi împreună cu el făceam selecţie de texte la Opera Taina care mă apără. Şi aveam ocazii să stau de vorbă cu el şi să vorbim despre poezia lui şi să interpretăm poezia lui şi să o comentăm în contextul european", a spus PAUL GORBAN, critic literar România.



Cea de-a 11-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie „Grigore Vieru” va dura timp de două zile. Un simpozion va avea loc la Academia de Ştiinţe.