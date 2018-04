O PRIETENIE ADEVĂRATĂ: Palancica și Iurașco petrec fiecare zi împreună

foto:

Adevărata prietenie n-o poţi schimba nici pe o mie de cai... Luptătorul de arte marțiale mixte, Denis Palancica, și fotbalistul clubului Zimbru Chișinău, Nechita Iurașco, sunt ca "fraţii" încă din copilărie. Aceștia petrec, practic, fiecare zi împreună.



"Noi, de la un timp, am devenit de nedespărțit. Mereu ne susținem unul pe altul. Chiar să fim și la 100.000 de km distanță, cred că nu a fost o zi când să nu vorbim", a spus atacantul FC Zimbru, Nichita Iurasco.



"Deseori, când meciurile sunt aici, la Zimbru, eu mereu sunt prezent la orice meci. El vine la luptele mele, iar eu - la meciurile lui", a spus luptătorul MMA, Denis Palancica.



Denis Palancica a recunoscut că prietenul său este un mare amator de dulciuri.



"Nechita, când vine la mine acasă, nici nu intră să se salute la mine în cameră. Pur și simplu intră, merge direct înainte la dulapul cu ciocolatele, își ia mereu ciocolatele, apoi intră la mine în cameră cu etichetele de la ciocolate, mi le aruncă și doar atunci se salută", a spus luptătorul MMA, Denis Palancica.



Cei doi sportivi au făcut schimb de experiență, mai întâi Palancica l-a învățat pe Iurașco cum să lovească mai tare cu pumnul.



Atacantul Zimbrului l-a provocat apoi pe Denis să repete execuția fabuloasă a lui Cristiano Ronaldo din Liga Campionilor.



La scurt timp luptătorul de 21 de ani a mai avut o realizare: a reușit să-i strecoare balonul lui Nechita printre picioare.



În viitorul apropiat în programul competițional al celor doi amici urmează evenimente importante. Nichita Iurașco are la orizont partida din Divizia Națională de fotbal cu Dinamo-Auto Tiraspol, iar Denis Palancica se pregătește de confruntarea cu Gheorghe Lupu în cadrul turneului de arte marțiale mixte "Eagles Fighting Championship", ce va avea loc la Chișinău pe 26 mai.