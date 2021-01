O porțiune de drum din orașul Durlești, asfaltată recent în cadrul programului ”Drumuri Bune”, într-o stare dezastruoasă

”Nu-i comod. Iaca dimineața eu la 6:00 ies din casă și te împiedici, cazi jos. Nu-i normal așa. Ce acesta e drum?”.”L-au făcut de mântuială. L-au făcut repede și au luat banii”.”Cum să calci pe o piatră de asta, un copil se împiedică și cade jos. Trebuie de făcut o dată și bine. Primărița habar nu are de grijă. Suntem foarte revoltați”.”Cu timpul se strică și mașina dacă drumul este așa. În fiecare zi trec pe aici și niciodată nu am văzut ca să se reîntoarcă și să repare.””Prima dată văd ca un drum să se strice atât de repede. Se strică și mașina de la asta. Este foarte dificil să frânez pe astfel de drum.””După ce s-au finisat lucrările, fântânile tehnice s-au început a strica din a doua zi, iar peste câteva zile a început și asfaltul. Noi ne-am adresat la Ministerul de Economie, iar până acum noi nu avem răspuns. Noi acum iar pregătim scrisori”, a spus viceprimarul orașului Durlești, Vladimir Daranuţa.”Avem și noi informația că acest tronson de drum reparat are o calitate proastă și vreau să vă spun că lucrările au fost executate, însă, în prezent, au statut de șantier. Respectiv, nu sunt achitate. Lucrările vor fi refăcute din contul antreprenorului”, a comunicat directorul adjunct al Administrației de Stat a Drumurilor Ion Drucec.Reprezentanții companiei de construcții ne-au spus că termenul de garanție este de un an de zile, iar muncitorii vor interveni la fața locului când timpul de afară va fi favorabil. Responsabilii de la Ministerului Economiei nu ne-au răspuns la telefon pentru o reacție.