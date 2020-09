O porţiune a străzii pietonale "Eugen Doga" din Capitală, transformată zilnic într-o parcare neregulamentară

O porţiune a străzii pietonale "Eugen Doga" din Capitală este zilnic transformată într-o parcare neregulamentară. Fenomenul ia amploare îndeosebi în weekend, când terasele şi localurile de agrement din zonă devin supraaglomerate. La intersecţia străzilor Eugen Doga şi Alexandru cel Bun, echipa noastră de filmare a surprins mai multe automobile parcate chiar în zona pietonală. Unii şoferi s-au făcut într-o ureche atunci când i-am întrebat de ce încalcă regulamentul circulaţiei rutiere."- Aici e zonă pietonală, corect aţi parcat?- Mai bine în limba rusă, zonă cum, pietonală? Nu vă înţeleg. Eu am adus la cafenea echipamentul."Alţii au încercat să se justifice."Eu m-am parcat un minut în urmă domnule!- De mai mult timp, noi suntem de mai mult timp aici, am văzut.- Corect v-aţi parcat?""Ştiţi că nu aveţi dreptul să parcaţi aici?- Da!- Sau aveţi prioritate faţă de alţi şoferi?"Pietonii care traversează strada pietonală spun că sunt deranjaţi de maşinile parcate haotic în această zonă."Sigur că nu este corect! Nu avem pe unde trece. Stăm pe lângă maşini"."E Moldova, totuşi. Când nu este educaţie de la început, nu poţi să faci nimic. "Şoferii care parchează neregulamentar riscă o amendă de până la 1500 de lei și patru puncte de penalizare. Am încercat să aflăm de la INSP câţi conducători auto au fost amendaţi de la începutul anului pentru parcarea în adiacentul zonei pietonale, însă ofiţerul de presă al instituţiei, Natalia Golovco, nu ne-a răspuns la telefon.