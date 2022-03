O platformă de gheață mare cât Roma s-a prăbușit complet, în Antarctica

Un platou de gheață de dimensiunea Romei s-a prăbușit complet în Antarctica de Est, din cauza temperaturilor record înregistrate în ultimele zile, arată mai multe imagini din satelit.

Platoul de gheață Conger, care avea o suprafață de aproximativ 1.200 kilometri pătrați, s-a prăbușit în jurul datei de 15 martie, au anunțat vineri oamenii de știință, scrie The Guardian, citează digi24.ro.

Antarctica de Est a înregistrat temperaturi neobișnuit de ridicate săptămâna trecută, la stația Concordia fiind atinsă otemperatură record de -11,8 grade Celsius, în 18 martie, cu peste 40 de grade mai cald decât normalul perioadei.

Dr. Catherine Colello Walker, cercetător în domeniul științei Pământului la NASA și la Institutul Oceanografic Woods Hole, a declarat că, deși platforma de gheață Conger avea o suprafață relativ mică, „este unul dintre cele mai semnificative evenimente de topire a gheții din Antarctica de la începutul anilor 2000. Cel mai probabil, nu va avea efecte uriașe, dar este un semn a ceea ce ar putea urma”.

Platoul de gheață Conger s-a micșorat de la mijlocul anilor 2000, dar doar treptat până la începutul anului 2020, a adăugat Walker.

Până în 4 martie 2022, platforma de gheață părea să fi pierdut mai mult de jumătate din suprafața sa, comparativ cu măsurătorile din ianuarie de aproximativ 1.200 km pătrați.

Peter Neff, profesor la Universitatea din Minnesota, a spus că acest fenomen produs în Antarctica de Est a fost o surpriză.

„Încă tratam Antarctica de Est ca pe acest cub de gheață masiv, înalt, uscat, rece și imobil. Această prăbușire, mai ales dacă este legată de căldura extremă adusă de frontul atmosferic de la mijlocul lunii martie, va duce la cercetări suplimentare cu privire la aceste procese în regiune.”, a afirmat Peter Neff.

Datele din satelit obținute de Copernicus Sentinel-1 au arătat că mișcarea platformei de gheață a început între 5 și 7 martie, a spus Neff.

Helen Amanda Fricker, profesor la Scripps Polar Center, a spus că trei evenimente de prăbușire a gheții a gheții au avut loc în Antarctica de Est în martie. Pe lângă prăbușirea platformei de gheață Conger, au mai fost evenimente mai mici de mișcare a ghețarului Totten și ale platformei de gheață Glenzer. „Trebuie să fim cu ochii pe toate platformele de gheață de acolo”, a declarat Fricker.

Fenomenul de înzălcire a fost resimțit în Antarctica din 15 martie, a declarat Alex Sen Gupta, profesor la Universitatea din New South Wales. „Se pare că în zone din estul Antarcticii au fost cu 20 de grade maimult decât în mod normal”, a spus el.

„Viteza de rupere a platformei de gheață [Conger] ne atrage atenția că lucrurile se pot schimba rapid. Emisiile noastre de carbon vor avea un impact în Antarctica, mai repede decât credem.”, a afirmat la rîndul lui profesorul Matt King, coordonator al Centrului Australian de Excelență în Științe privind Antarctica.

New @usnatice-named icebergs resulting from complete collapse of East Antarctica's Conger Ice Shelf (~1200 sq. km) on/around March 15, seen in combo of #Landsat and #MODIS imagery. #CongerIceShelf #Antarctica @helenafricker @jdmillstein https://t.co/16JtKcXQPY pic.twitter.com/lSKMNgRgNi