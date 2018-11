O pictură murală și o statuie ale lui Diego Maradona au fost inaugurate la Buenos Aires

O pictură murală și o statuie de mari dimensiuni ale lui Diego Maradona au fost inaugurate la Buenos Aires, lângă stadionul clubului Argentinos Juniors, la care a fost format "El Pibe d'Oro" ca fotbalist.



Statuia, realizată de artistul Jorge Martinez, are înălţimea de patru metri și a fost ridicată pe o structură de fier, din răşină acrilică şi fibră de sticlă. Pictura murală are aproximativ 12 metri şi a fost realizată de artiştii Mariano Antedomenico şi Pablo Cano.



"Indiscutabil, mulți suporteri vor dori să viziteze această statuie. Diego Armando Maradona este o personalitate recunoscută la nivel internațional. Nimeni nu îl va depăși", a spus un suporter.



"Acest cartier nu îl va uita niciodată pe Diego. Sperăm că în timpul apropiat el va ajunge aici ca să vadă ce am făcut", a menţionat un alt suporter.



Legendarul fotbalist argentinian, care a împlinit marți 58 de ani, și-a făcut debutul în fotbalul profesionist la Argentinos Juniors în anul 1976.



În tricoul alb-roșu al formației din cartierul La Catedral, Maradona a evoluat între 1976 și 1981.