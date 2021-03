O piață din Mexic s-a transformat într-o arenă de lupte. Sportivi celebri au îndemnat cumpărătorii să respecte măsurile restrictive pe timp de pandemie

O piață de produse alimentare din centrul capitalei mexicane s-a transformat într-o adevărată arenă de lupte. Sportivi celebri i-au îndemnat pe cumpărători și vânzători să respecte măsurile restrictive pe timp de pandemie. Mascați sau pictați, îmbrăcați în bluze sclipitoare și pantaloni mulați, luptătorii de wrestling i-au obligat pe toţi să poarte măşti de protecţie.La un an de la declanşarea pandemiei, timp în care arenele care atrag mii de spectatori au fost închise, sportivii au organizat luptele în stradă. Trecătorii s-au amuzat de spectacolul oferit şi au ţinut cont de îndemnurile luptătorilor. În Mexic, luptele libere au o tradiție de peste 150 de ani și sunt o adevărată distracție națională. Sportivii sunt foarte apreciaţi, deoarece wrestling-ul este pe locul doi în topul preferințelor mexicanilor după fotbal."E foarte bine ceea ce fac. Azi chiar am uitat de mască. Am una, dar am uitat să o iau cu mine. Iniţiativa este foarte bună."Piaţa din centrul capitalei Mexicului se întinde pe o zonă egală cu aproximativ 327 de terenuri de fotbal şi atrage, zilnic, în jur de jumătate de milion de oameni.