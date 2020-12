O peşteră formată natural în Alpii elveţieni oferă o privelişte unică și este numită "Catedrala din gheață"

O peşteră din gheaţă formată natural pe unul dintre gheţarii aflaţi la mare altitudine din Alpii elveţieni a devenit joi accesibilă vizitatorilor care au venit să admire imensa arcadă albastră a ''catedralei din gheaţă'', informează Reuters.



Variind ca mărime şi formă de la an la an, peştera are un tavan rotunjit format dintr-un strat gros de gheaţă situat la circa 5 metri înălţime şi are o lungime de aproximativ 20 de metri, scrie agerpres.ro.



Accesul la peşteră se poate face pe jos, după un drum de 15 minute de la staţia de telescaun Glacier 3000, deasupra staţiunii Les Diablerets, însă organizatorii spun că turiştii fac traseul pe propriul risc.

''Este pentru prima dată când o indicăm şi o deschidem oficial. Anii trecuţi... am avut un fel de peşteră din gheaţă, dar a fost diferită, mai abruptă. Iar anul acesta arată ca o catedrală din gheaţă, aşa că este cu adevărat frumos'', a declarat pentru Reuters Bernhard Tschannen, directorul Glacier 3000, în timp ce se afla în interiorul peşterii.



Anul acesta, interiorul peşterii este destul de plat, iar accesul se face mai uşor, a spus acesta.

Peştera naturală, denumită şi ''the Mill'', se formează printr-un efect de sifon. În fiecare primăvară şi vară, cavitatea se umple cu apa provenită în urma topirii zăpezii, formând un lac. Toamna, dopul dispare, iar apa se scurge, lăsând în urma sa peştera.

''Este magnifică, dar nici măcar acest cuvânt nu-i face dreptate. Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător. Aproape ca şi cum n-ar fi ceva pământesc. Este magnifică, nu pot decât să o recomand, dacă aveţi şansa să mergeţi'', a spus Helen Tromp, o olandeză care locuieşte în apropiere, după ce a vizitat peştera.



''Este foarte impresionant. Bolta este incredibilă. Când stai dedesubtul ei, îţi poţi imagina greutatea de deasupra. Este frumos!'', a spus Brice Rozes, un alt vizitator care a venit să vadă peştera din Alpi.