O pensionară din Ungheni a câştigat jumătate de milion de lei la Loteria Naţională. "Parcă a căzut din cer"

O pensionară din Ungheni şi-a schimbat radical viaţa după ce a câştigat jumătate de milion de lei la Loteria Naţională. Şi-a renovat locuinţa şi casele copiilor, a fost la sanatoriu şi acum vrea să cumpere un automobil.



Zoia Nosenco din Buzduganii de Sus a fost educatoare la grădinița din sat, are trei copii şi cinci nepoţi. Femeia a înregistrat câteva bilete la operatorul Loteriei Naţionale şi nu i-a venit să creadă când a fost anunţată la telefon că unul dintre bilete i-a adus marele câştig de 500 de mii de lei. Jumătate de milion este o sumă uriaşă pentru cineva care a lucrat 40 de ani în sectorul public, spune pensionara.



"Niciodată nu am avut aşa noroc şi deodată jumătate de milion, parcă a căzut din cer", a spus femeia.



Femeia a utilizat banii pentru a avea condiții decente acasă: "Am termoizolat casa, am zugrăvit pereţii, am făcut şi o construcţie anexă, am racordat casa la reţeaua de gaze. Toate, exact la timp ca să-mi asigur bătrâneţea. În salon am cumpărat un televizor mare, nou, care ne aminteşte de Loteria Naţională".



Zoia Nosenco şi-a ajutat şi copiii să-şi renoveze locuințele, inclusiv casa fiului cu care împarte aceeaşi curte.



"Aceasta e casa fiului meu, care s-a mutat aici în aprilie anul trecut, înainte de Paşte. O cameră deja este gata şi aici trăieşte cu familia", a spus Zoia Nosenco.



Pensionara vrea să-i ia feciorului o maşină şi e foarte mulţumită că a ajuns la sanatoriu pentru prima dată în viaţă. Zoia Nosenco spune că va cumpăra în continuare bilete şi speră să mai câştige.

