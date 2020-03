O particulă subatomcă rară ar putea fi o formă potenţială a materiei întunecate

Un studiu recent a identificat o particulă subatomică care ar putea să fie în spatele materiei întunecate. Oamenii de ştiinţă sunt de părere că hexaquarcii ar putea fi răspunzători pentru aproximativ 85% din interacţiunile gravitaţionale din univers notează Science Alert, citează descopera.ro.

Atunci când vorbesc despre materia întunecată, oamenii de ştiinţă fac trimitere la o formă a materiei care nu poate fi studiată în mod direct, adică care nu absoarbe, nu emite sau nu reflectă radiaţiile electromagnetice; ceea ce îngreunează considerabil eforturile legate de studierea acesteia. Totuşi, aceşti hexaquarci ar putea reprezenta o potenţială modalitate de studiere a materiei întunecate.

Oamenii de ştiinţă explică faptul că particulele fundamentale, cunoscute sub numele de quarci, se grupează câte trei pentru a forma protonii sau neutronii; împreună aceste tipuri de particule sunt cunoscute sub numele de barioni. În anumite condiţii speciale, există posibilitatea ca şase quarci să se unească şi să producă un hexaquarc, cunoscut şi sub numele de dibarioni. Vestea bună pentru oamenii de ştiinţă este că hexaquarcii sunt bosoni, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere teoretic, se supun regulilor care guvernează Modelul Teoretic acceptat în mod general.

"Următorul pas pentru a stabili acest nou candidat la materia întunecată va fi obţinerea unei mai bune înţelegeri a modului în care interacţionează hexaqurcii, când se atrag şi când se resping reciproc", a explicat fizicianul Mihail Bashanov, de la Universitatea York, Regatul Unit.