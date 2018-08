O parte din diaspora moldovenească s-a reunit pe terenul de sport pentru a juca minifotbal

O parte din diaspora moldovenească s-a reunit pe terenul de sport. Trei echipe de conaţionali, dar şi reprezentanţi ai Guvernului şi jurnalişti au participat la un turneu de minifotbal.

"Ne adunăm într-un fel ne apropiem de diasporă, de concetăţenii noştri care sunt peste hotrare şi îi susţinem, şi ei participă cu mare plăcere, au venit şi colegi din Iaşi", a spus preşedintele Asociaţiei Presei Sportive , Eduar Ciobanu.



"Astăzi noi suntem să spunem, şase echipe, dar pe viitor sperăm să fie mai multe aşa cum s-a spus la începerea turneului, să fie ca un fel de Campionat al Moldovei ce este legat de Diasporă", a spus căpitanul echipei Geotermal, Sergiu Secu.



Conaționalii noştri din Italia spun că-şi doresc ca evenimentul să aibă loc în fiecare an.



"Noi prezentăm două echipe care sunt din Italia, a treia echipă este din România. Noi ne bucurăm că ne regăsim cu prietenii, evenimentul este binevenit", a spus vicepreşedintele Diasporei din Padova, Italia, Leonard Macari.



Evenimentul este organizat pentru a doua oară consecutiv de Biroul Relații cu Diaspora, sub patronajul Guvernului. Organizatorii își propun să organizeze un meci de minifotbal și pentru femei.



"Anul acesta conaţionalii noştri s-au mobilizat, avem trei echipe din diasporă. Dacă va deveni o tradiţie poate să includem şi în Campionatul Naţional, sau ar fi şi o idee să avem în parale la Cupa Diasporei la minifotbal cu participarea doamnelor", a spus reprezentantul Biroului de Relaţii cu Diaspora, Ghenadie Slobodaniuc.



La finalul competiţiei, participanţii au primit diplome, daruri simbolice şi cupe.



" S-a jucat foarte interesant, condiţiile sigur destul de grele, cald afară, dar principalul obiectiv a fost să ne întâlnim, să discutăm, să ne vedem şi desigur să jucăm fotbal, consider că obiectivul s-a îndeplinit sută la sută", a spus secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Radu Rebeja.



Zilele Diasporei sunt organizate anual, la sfârșitul săptămânii a treia din luna august.