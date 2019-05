O paradă uriaşă a fost organizată la Bangkok în onoarea noului rege al Thailandei (FOTO)

Mii de thailandezi au înfruntat cu mult curaj canicula de duminică pentru a asista la parada organizată la Bangkok în onoarea regelui Maha Vajiralongkorn, încoronat sâmbătă, într-o ţară profund divizată între conservatorii ultra-monarhişti şi opoziţia reformatoare, scrie agerpres.ro.

O paradă impresionantă, organizată pentru a respecta o coregrafie ancestrală, avându-l pe noul suveran în centrul ei, a debutat spre sfârşitul după-amiezii, când temperaturile treceau încă de valoarea de 35 de grade Celsius.



Peste o mie de militari în costume tradiţionale au defilat în jurul regelui de 66 de ani, transportat într-o lectică aurie, purtată pe umerii mai multor bărbaţi prin faţa templelor budiste din capitala thailandeză.



În aceste zile dedicate încoronării, declarate zile de sărbătoare în Thailanda, conservatorii ultra-monarhişti şi reprezentanţii opoziţiei reformatoare au îngropat securea războiului.



Foto: Jorge Silva/REUTERS



"Viaţă lungă pentru rege!", au proclamat Thaksin şi Yingluck Shinawatra, doi foşti prim-miniştri ai ţării, care trăiesc în prezent în exil după loviturile de stat ale armatei din 2006 şi din 2014. Partidul lor de opoziţie pretinde victoria în alegerile legislative, în faţa celui al juntei militare.



Acelaşi consens a domnit şi în rândul ziarelor thailandeze, care au publicat pe prima pagină fotografia oficială realizată cu ocazia încoronării noului suveran, într-o ţară în care criticarea în public a monarhiei reprezintă o practică de neconceput - şi pedepsită cu mulţi ani de închisoare.



În ediţia de duminică a cotidianului Bangkok Post aproape că nu există niciun articol, ci doar pagini întregi de publicitate cumpărate de marile companii ale ţării, prin care acestea îşi declară loialitatea faţă de rege şi îi doresc "o domnie lungă şi fericită".



Funcţionari pentru a face figuraţie



Militarii au alocat peste 26 de milioane de euro pentru această ceremonie şi au mobilizat pentru duminică zeci de mii de funcţionari de-a lungul traseului de peste şase kilometri pe care s-a desfăşurat această procesiune. În total, peste 200.000 de persoane, îmbrăcate în galben (culoarea regalităţii), erau aşteptate de autorităţi la ceremonia de duminică.



Foto: (c) Chalinee Thirasupa/REUTERS



Procesiunea a reprezentat pentru locuitorii regatului thailandez o rară ocazie de a se afla în proximitatea regelui, care locuieşte în cea mai mare parte a timpului în străinătate şi este văzut de obicei doar cu ocazia ceremoniilor oficiale, unde accesul publicului este deosebit de limitat.



"Este, poate, prima şi ultima mea şansă să văd o încoronare", declara cu mult entuziasm Nattriya Siripattana, proprietara de 57 de ani a unui magazin.



Evenimentul a fost unul inedit în regatul thailandez, după încoronarea fostului rege, Bhumibol Adulyadej, în 1950. Fostul suveran, care deţine recordul de longevitate al monarhilor în exerciţiu, după ce a domnit 70 de ani, i-a lăsat moştenire fiului său una dintre cele mai mari averi regale din lume.



"Sunt un om simplu, nu un demnitar sau un oficial... de obicei îl văd doar la televizor", a declarat Kanha Kitvej, o octogeneraă care şi-a rezervat un loc favorabil încă din zori pentru a asista la trecerea procesiunii.



Foto: (c) The Committee on Public Relations of the Coronation of King Rama X/Handout via REUTERS



Deşi noul rege a urcat pe tron după decesul tatălui său încă din 2016, încoronarea lui a trebuit să fie întârziată pentru a respecta o perioadă considerabilă de doliu, în semn de omagiu pentru monarhul defunct.



Cu un temperament imprevizibil, regele Maha Vajiralongkorn, de trei ori divorţat, şi-a surprins compatrioţii căsătorindu-se chiar înainte de încoronare cu partenera lui de viaţă, o fostă însoţitoare de bord, care a primit titlul de regina Suthida.



Noul rege al Thailandei nu a aşteptat încoronarea oficială pentru a remodela monarhia - control total asupra finanţelor regale, epurări, modificarea Constituţiei -, luându-i prin surprindere pe observatorii internaţionali, care se aşteptau ca el să fie un rege cu o implicare minimală în destinul ţării sale.



Noul suveran a intervenit de două ori în campania pentru alegerile legislative, primele organizate după lovitura de stat din 2014, anulând aspiraţiile politice ale surorii sale mai mari, prinţesa Ubolratana, care voia să se lanseze în acest domeniu de activitate cu sprijinul formaţiunii politice a fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra.



Cu o zi înaintea scrutinului, noul rege a cerut thailandezilor "să sprijine oamenii buni" pentru "a împiedica haosul", declaraţia lui fiind percepută ca un sprijin faţă de armată.



Însă tensiunile riscă să reapară miercuri, ziua în care vor fi publicate rezultatele definitive ale alegerilor legislative.