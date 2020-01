O păpuşă transgender pentru copii, lansată în Siberia, provoacă controverse

Un model de păpuşă transgender a ajuns pe rafturile unui magazin rusesc din Novosibirsk, Siberia, iar fotografiile cu controversata jucărie au devenit virale în scurt timp, arată The Sun.

Imaginile, publicate online, arată o păpuşă cu părul lung şi blond, cu trăsături faciale feminine, îmbrăcată într-o rochie roşie cu buline galbene. Sub hainele păpuşii, însă, copiii vor avea parte de o surpriză: jucăria are organe genitale masculine, relatează The Sun.

Păpuşa este singura de acest fel din Rusia, dar se numără şi printre primele jucării transgender din lume. O păpuşă similară a stârnit controverse în Argentina, când a fost scoasă la vânzare de magazinul Toys R Us în 2018, în timp ce compania de jucării Mattel a anunţat în 2019 lansarea unei Barbie de gen neutru.

Imaginile au fost distribuite pe reţelele de socializare, unde oamenii au comentat neobişnuita jucărie.

"Este bine ca astfel de jucării să fie produse pentru copii?", s-au întrebat unii, în timp ce alţii au sugerat că "părinţii nemulţumiţi pot cumpăra un set de instrumente medicale şi să îşi înveţe copilul cum să amputeze păpuşa". Au existat şi voci neutre, care au oferit posibile explicaţii pentru modul în care a apărut jucăria: "V-aţi gândit că ar putea fi un defect de fabricaţie? Sau că au pus din greşeală un cap feminin pe un corp masculin?", scrie descopera.ro