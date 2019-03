O oră pentru planetă. Chișinăuienii s-au alăturat acţiunii Ora Pământului

Pentru al 11-lea an consecutiv, locuitorii Capitalei au acceptat provocarea de a stinge lumina pentru o oră. Astfel, moldovenii s-au alăturat acţiunii "Ora Pământului", organizată anual în şapte mii de oraşe din întreaga lumii. Oamenii au mers la un concert desfăşurat pe strada pietonală. În cadrul spectacolului a evoluat Orchestra "Model" a Departamentului Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne.



"Astfel de activități sunt binevenite pentru întreaga populație, deoarece prin astfel de acțiuni putem proteja mediul înconjurător, dar are și un impact asupra sănătății."



"Este o acțiune foarte binevenită pentru toți locuitorii pământului și o sensibilizare, în special, pentru locuitorii Republicii Moldova la atenționarea unei probleme cum ar fi salvarea planetei noastre."



Cei prezenți la concert au urmărit și un spectacol incendiar.



La eveniment au participat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc și primarul general interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.



"Sunt convins că prin astfel de acțiuni, vom stimula în continuare cetățenii Republicii Moldova să conștientizeze această responsabilitate, căci astăzi aplicând aceste măsuri, noi ne asigurăm pentru viitoarele generații", a delarat Nicolae Ciubuc, ministrul Mediului.



"Este important să fim uniți și să fim uniți și solidari în mesajul pe care îl transmitem tutruror. Să fim economi cu natura. Să protejăm natura și să venim cu soluții pentru energia regenerabilă, să încercăm să venim cu proiecte inovative și creative privind bateriile solare", a spus Ruslan Codreanu, primarul general interimar al Capitalei.



În fiecare an, "Ora Pământului" este organizată în ultima sâmbătă din luna martie.