O operaţie complicată, realizată de medicii de la Spitalul Republican. Unei femei i-a fost înlocuită o parte din esofag

"În ultima lună, eu nu mâncam nimic. Am slăbit tare. Numai mâncam şi vomitam. Mâncarea nu trecea deloc. M-am adresat la mulţi medici şi totuşi nu găseam. În sfârşit am ajuns, am stat la staţionar la "Timofei Moşneaga", a menţionat Galina, pacientă.Acum femeia se simte bine şi le este foarte recunoscătoare medicilor de la Spitalul Republican pentru că au ajutat-o să revină la o viaţă normală."Acum eu mă simt bine. Mulţumesc domnului Toma Alexandr Fiodorovici. Noi în Moldova avem aşa medici iscusiţi şi cu mâini de aur", a spus pacienta."Se efectuează o rezecţie de esofag şi sigur că noi trebuie să înlocuim cu ceva zona aceasta afectată şi atunci noi facem o plastie. Noi atunci, de la aceeaşi persoană, de la pacient, preparăm, fie un segment, adică 15, 20, 30 de cm de intestin subţire şi înlocuim segmentul acesta de esofag rezecat", a declarat Alexandru Toma, şeful secţiei Chirurgia Toracică, SCR.Plastia de esofag este o intervenţie foarte rară, iar costul acesteia este acoperit de poliţa de asigurare medicală obligatorie.