O nouă victorie pentru New England Patriots. Au câştigat finala Ligii profesioniste de fotbal american Super Bowl

super bowl

New England Patriots a câştigat pentru a şasea oară Super Bowl, finala Ligii profesioniste de fotbal american.



Trupa lui Bill Belichick s-a impus la Atlanta cu 13-3 în faţa rivalilor de la Los Angeles Rams. Astfel, New England a egalat recordul deţinut până acum de Pittsburgh Steelers la numărul de trofeelor cucerite. Cei peste 70 de mii de suporteri din tribune nu au avut parte de un spectacol ofensiv. Dimpotrivă, cea de-a 53-a ediţie a Super Bowl-ului a fost, însă, una dintre cele mai plictisitoare din istorie şi, totodată, cea mai puţin prolifică, cu doar 16 puncte marcate pe parcursul meciului.



Cel mai bun jucător al finalei a fost desemnat Julian Edelman.



Formaţia de muzica pop-rock Maroon 5, dar şi rapperii Travis Scott şi Big Boi au încins atmosfera în pauza partidei.



Se estimează că finala Super Bowl a fost urmărită de peste 100 de milioane de telespectatori. Printre ei şi preşedintele Donald Trump, a cărui echipă favorită a obţinut victoria.



Un alt moment mereu aşteptat l-a reprezentat difuzarea spoturilor comerciale la fiecare întrerupere a meciului, 30 de secunde de publicitate costând nu mai puţin de 5,25 milioane dolari în timpul jocului.



După încheierea partidei, fanii s-au dat în spectacol pe străzi.



"A fost o partidă echilibrată, însă am câştigat, nu contează cum."



"- Ai avut emoţii?

- Nu, deoarece urmăresc demult meciurile lui Patriots. Jucătorul Tom Brady niciodată nu va dezamăgi!"



Pentru New England Patriots, a fost a 11-a prezență în Super Bowl, cele mai multe din istoria finalei NFL.