"O nouă viață": Peste 5.500 de mămici au primit cutia cu toate cele necesare pentru îngrijirea nou-născuților

Peste cinci mii cinci sute de mămici au primit cutia cu toate cele necesare pentru îngrijirea nou-născuților, în doar două luni de la lansarea campaniei guvernamentale "O nouă viață". Proiectul este implementat în toate maternităţile din ţară, inclusiv cele private. Astăzi, la Institutul Mamei şi Copilului darurile au fost împărţite de secretarul de stat, Boris Gîlcă.



"Am venit aici să monitorizez cum au loc distribuirea acestor cutii cu bunurile din cadrul iniţiativei O nouă viaţă, am discutat cu câteva gravide şi m-am asigurat că lista celor produse din cutie sunt în integritate, m-am asigurat încă odată de calitatea acestor bunuri, de certificatele de calitate", a spus secretarul de stat la Ministerului Sănătăţii, Boris Gîlca.



În două luni, la maternitatea Institutului Mamei şi Copilului, au fost oferite peste o mie de cutii.



"Astăzi au fost repartizate în jur la 33 de cuti, pacientele noastre sunt foarte binedispuse, încântate când primesc acest cadou. În luna decembrie s-au repartizat vreo 480 de cutii cadouri, în ianuarie 525 de cutii, numărul este crescător, îmbucurător", a spus asistenta socială, Olga Celik.



Printre beneficiare se numără şi Snejana Roşu. Ea a adus pe lume un băieţel şi spune că toate lucrurile primite din partea statului îi vor prinde bine.



"E un lucru foarte bun pentru mămici, mai ales pentru părinţii cu un copil, dar şi pentru al doilea la fel este de ajutor. Mă bucur că a-ți intrat şi că în Moldova, acum, există aşa ceva", a spus beneficiara, Snejana Roşu.



Scutece, hăinuţe şi produse cosmetice pentru copii a primit şi Tamara Brega împreună cu bebeluşul ei.



"Este o iniţiativă foarte bună şi o susţin şi aş ruga ca ea să aibă continuare, pentru că uitindu-mă prin lucruri am văzut lucruri chiar foarte necesare şi utile, practice. Mie spre exemplu mi-a scăpat un moment pe care l-am găsit în această cutie şi sunt foarte fericită că la externare voi avea plicul frumos pentru bebeluş cu imprimeuri", a spus beneficiara, Tamara Brega.



Proiectul "O nouă viaţă" a fost preluat de Guvern de la fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss". Cutiile - cadou pentru nou-născuţi ajung atât la părinţii care sunt cetăţeni ai Moldovei, cât şi la străinii cu drept de şedere în ţara noastră.