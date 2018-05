O NOUĂ VIAŢĂ, LA ȘOLDĂNEȘTI. Fundaţia lui Vlad Plahotniuc Edelweiss a oferit daruri pentru mămici

Campania „O nouă viață!”, inițiată de Fundația lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss” este în plină desfășurare și la maternitatea din orașul Șoldănești. Proaspetele mămici primesc în dar cutia-cadou cu lucruri pentru îngrijirea nou-născuților.

În acest mod, reprezentanții fundației „Edelweiss” le urează „Bun venit pe lume!” bebelușilor.

Stela Efremov din Șoldănești a devenit pentru prima data mamă. Ea a adus pe lume un băiețel perfect sănătos.

Bucuria sa s-a dublat, atunci când a primit daruri de la fundația „Edelweiss”.



"Am fost plăcut suprinsă că, chiar dacă eram pregătită cu strictul necesar de acasă. Însă totuși un dar suplimentar și pe neașteptate a fost foarte binevenit. Deja am văzut că pampersurile pe parcurs o să ne prindă bine și de curățit năsucul. Toate sunt utile", a spus beneficiarul Stela Efremov.



Maternitatea din Șoldănești a fost inclusă în Campania ”O nouă viață” acum două luni, când fondatorul „Edelweiss” Vlad Plahotniuc a anunțat extinderea proiectului.



"Am venit alături de echipa noastră, ca să oferim emoții pozitive, ca să transmitem mesajul fondatorului Fundației, "Bun venit pe lume" . "



Atât lucrătorii medicali, cât și autoritățile locale salută inițiativa „Edelweiss” de a desfășura campania în maternitățile din țară.



"Chiar dacă este un spital mic, cu mai puține nașteri, dar suntem și noi incluși în acest proiect. Conținutul acestui pachet care se donează mamelor, pe cât cunosc este binevenit", a spus directorul Spitalului Raional Șoldănești, Veaceslav Palii.



"Este o inițiativă, în opinia mea, foarte și foarte binevenită pentru tinerele mămici. Sunt și eu mamă a doi copii, dar nu am avut așa fericită ocazie, să beneficiez de un astfel de cadou la nașterea copiilor mei", a spus președintele raionului Șoldănești, Svetlana Rotundu.



Darurile Fundației "Edelweiss" ajung la 24 de maternități din țară.