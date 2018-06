O nouă viaţă la Făleşti. Fundaţia lui Vlad Plahotniuc Edelweiss a oferit daruri proaspetelor mămici

Elena Moisei a devenit mamă a cinci copii, după ce a adus pe lume încă o fetiță. Femeia spune că multe din lucrurile primite sunt pentru ea o noutate."Eu nu am știut de toate ce sunt aici și de toate ce este necesar ce a dat fundația și zic că e un lucru foarte minunat și foarte bun pentru mamele care nasc'', a spus Eleonora Moisei, mamă.''Ne-am decis la o fată. Dumnezeu ne-a adus un băiețel. Suntem foarte bucuroși. Darurile sunt bune. Pentru noi e primul ajutor. Sunt foarte bune. Mulțumim'', a menţionat Corina Găină, mamă.''Vlăduț, acum încălcăm ciorăpiorii de la Edelweiss .''''Sunt binevenite, sunt utile, ceva ce încă nu am avut acasă în trusă, ceva ce am uitat să procurăm și ne va fi de folos '', a spus Ana Mitelov, mamă.''Tații sunt fericiți. Se duc cu seturile acestea acasă parcă se duc cu o bogăție'', a declarat Tamara Pacicovschi.Reprezentanții Fundației " Edelweiss " spun că, prin acest gest, le-au urat micuților bun venit pe lume.''De această dată, echipa Fundației „ Edelweiss ”, a domnului Vlad Plahotniuc este în vizită la maternitatea din Fălești. Suntem alături de mămicile de aici și le oferim cu tot dragul cutia cu lucruri de primă necesitate'', a spus Lidia Cucoş, director, Fundația „ Edelweiss ”.''Eu cred că acest proiect vine să confirme dictonul românesc că cadoul la timp oferit este dublu prețuit. Această cutie cu cadouri vine să înmulțească bucuria venirii pe lume a unui copilaș'', a menţionat Iraida Bânzari, președinte, raionul Fălești.