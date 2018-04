O nouă viață: Bebelușii care au venit pe lume în maternitățile din țară continuă să primească cadouri de la "Edelweiss"

Bebelușii care au venit pe lume în maternitățile din țară și mămicile lor continuă să primească cadouri de la “Edelweiss”, în cadrul campaniei “O nouă viață”. De acestă dată, membrii Fundației lui Vlad Plahotniuc au mers la Edineț.



"Am adus aici un cadou care vine din partea Fundației lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss”. Am pregătit pentru dumneavoastră și bebeluș o cutiuță în care găsiți lucruri de primă necesitate pentru îngrijirea bebelușului", a spus Directorul executiv al Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss” , Lidia Cucoș.



Ecaterina Zdeara a născut un bebeluș de 4,3 kilograme. Băiețelul este primul copil al familiei. Tânăra mămică s-a bucurat nespus de surpriza fundaţiei „Edelweiss”.



"Îmi plac foarte mult, cadourile sunt utile. Vă spunem mulțumesc pentru ele. Este foarte plăcut. Sunt lucruri necesare, scutece, jucării, alimente", a spus mama, Ecaterina Zdeara.



Gestul a fost apreciat și de rudele familiei.



"Suntem recunoscători întregii echipe pentru acestă donație. E o surpriză frumoasă și plăcută pentru mămica tânără, dar și pentru noi."



Cadoul i-a plăcut mult şi Stelei Beștanu, care acum câteva zile l-a adus pe lume pe Daniel, cel de-al patru-lea copil al familiei.



"Avem aici prima jucărie, lucrurile de primă necesitate, primele hăinuţe pe care le va îmbrăca copilul. Am 44 de ani, am copii mari, am nepoțică de patru ani. Dumnezeu ne poartă de grijă, mi-a mai dat un băiețel", a spus mama, Stela Beștanu.



Darurile sunt foarte aşteptate de mame, spun medicii şi autoritățile locale.



"Când se înmânează aceste cutii le spunem mamelor care este conținutul lor, cum să utilizeze produsele. Sunt lucruri utile. Pentru cei care beneficiază de acest ajutor e un lucru bun și frumos", a spus medicul ginecolog la maternitatea din Edineț, Vitalie Flocea.



În Edineţ, campania "O nouă viaţă" a început în aprilie 2017. De atunci, peste 900 de mame au primit cadouri.



"Ce face astazi Fundația „Edelweiss” este ceva extraoridinar. Este binevenită susținerea tinerelor familii prin acest gest frumos", a spus președintele raionului Edineț, Iurie Garaz.

Din martie, campania s-a extins în aproape toată ţara. Echipa "Edelweiss" este alături de mamele şi bebeluşii din 24 de maternități.