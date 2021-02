O nouă variantă a coronavirusului a fost descoperită la New York. Tulpina îi îngrijorează pe cercetători

O nouă variantă a virusului SARS-CoV-2 se răspândește în New York, relevă datele a două studii făcute de universități americane, potrivit New York Times. Tulpina îi îngrijorează pe cercetători, deoarece are o mutație care poate slăbi eficiența vaccinului, transmite agerpres.ro.

Noua tulpină, denumită B.1.526, a fost descoperită pentru prima oară în probe culese în noiembrie 2020. Până la mijlocul lui februarie 2021, tulpina apărea în aproximativ un caz din patru, potrivit unei baze de date împărtășite de oamenii de știință.

Unul dintre studii, publicat online, a fost făcut de Universitatea Caltech. Celălalt, făcut de Universitatea Columbia, nu este public încă, scrie New York Times. Niciunul dintre studii nu a fost verificat peer review sau publicat într-un jurnal științific. Dar datele culese sugerează că răspândirea acestei noi tulpini este reală, spun experții.

„Nu este o veste foarte bună. Dar totuși e bine că știm de ea, pentru că așa putem încerca să facem ceva în privința asta”, a declarat Michel Nussenzweig, imunolog la Universitatea at Rockefeller, care nu, a fost implicat în cercetare.

Cercetătorii de la Caltech au descoperit tulpina B.1.526 căutând mutații în sute de mii de secvențe genetice ale virusului într-o bază de date numită GISAID.

„Tot apărea un model care se repetă, într-un grup de probe provenite din regiunea New York”, a spus Anthony West, biolog la Universitatea Caltech.

Mutații care răspund mai greu la vaccin

El și colegii lui au descoperit două versiuni al coronavirusului care prezintă o frecvență mai mare: una cu mutația E484K, care apare în Brazilia și Africa de Sud, despre care se crede că ajută virusul să „păcălească” eficiența vaccinului; și alta cu mutația S477N, care pare să afecteze cât de tare se atașează virusul de celulele umane.

Până la mijlocul lunii februarie 2021, cele două mutații au fost găsite în aproape 27% dintre probele virale din New York aflate în baza de date amintită, a mai spus dr. West. Momentan, ambele mutații sunt grupate sub denumirea B.1.526.

Universitatea Columbia a avut altă abordare. Cercetătorii au secvențiat 1.142 de probe de la pacienți din spitalul universității și au descoperit că 12% din cei infectați cu coronavirus aveau varianta care conține mutația E484K.

Această variantă a fost găsită la pacienți din întreaga zonă metropolitană a New York-ului, ceea ce îi face pe cercetători să creadă că nu este un focar izolat, ci o răspândire extinsă.

Mutația E484K, identificată în mai multe părți ale lumii, îi conferă virusului un avantaj important. Mai multe studii au arătat că virusurile care conțin această mutație răspund mai greu la vaccin decât virusul original.

„Cei care au avut COVID sau care s-au vaccinat vor putea, foarte probabil, să lupte cu această variantă, fără nicio îndoială”, a declarat un cercetător, completând totuși că aceștia „ar putea să se simtă puțin rău de la infectare”.

De asemenea, pacienții cu această tulpină ar putea să-i infecteze și pe alții, ajutând la răspândirea virusului.

Alți experți sunt însă ceva mai optimiști. „Aceste tulpini răspund puțin mai greu la vaccin, dar nu cu un ordin de mărime care să mă înspăimânte”, a spus un alt expert.