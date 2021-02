O nouă tulpină de coronavirus, descoperită în Finlanda. Testele PCR ar putea să nu o detecteze

Cercetătorii de la Universitatea din Helsinki au descoperit o nouă tulpină de SARS-CoV-2. Noua variantă a coronavirusului prezintă mutații similare cu cele descoperite la tulpinile din Marea Britanie sau Africa de Sud, însă este considerată „unică” de oamenii de știință, potrivit presei din Finlanda.

Conform noilor cercetări, varianta Fin-796H este diferită de toate tulpinile găsite anterior în Africa de Sud și Regatul Unit. Descoperirea a fost făcută în laboratoarele din Helsinki, iar cercetătorii spun că este puțin probabil să aibă originea în această țară, care a înregistrat o rată redusă de infectare cu coronavirus.

"Tulpina a fost depistată la un pacient săptămâna trecută, astfel că încă nu știm detalii despre cât de rezistentă este la vaccinuri”, a declarat Taru Meri, cercetătoare la Vita Laboratories, potrivit televiziunii Yle.fi.

Ilkka Julkunen, profesor de virologie la Universitatea din Turku, a declarat pentru Yle că, pe baza informațiilor disponibile, apariția variantei nu a fost o preocupare majoră.

"Nu aș fi încă îngrijorat, deoarece nu avem informații clare că această nouă tulpină ar fi mai ușor de transmis sau că ar afecta imunitatea cauzată de faptul că am avut deja virusul sau că am primit vaccinul”, a explicat acesta. Noua tulpină are un cod genetic complet diferit de cel al tulpinilor de SARS-CoV-2 descoperite până în prezent, au mai spus specialiștii.

Cercetătorii consideră că descoperirea noii variante este semnificativă, deoarece este posibil să nu apară în testele PCR pentru coronavirus care caută anumite secvențe genetice în ARN-ul virusului.

„Incapacitatea testelor de a-l recunoaște, ceea ce înseamnă că aceste mutații au apărut în secțiunea pe care se bazează testul PCR, este cea mai importantă informație despre această variantă în acest moment”, a spus cercetătorul clinic Taru Meri.

Până în prezent, 450 de cazuri de variante de coronavirus au fost raportate în Finlanda, potrivit lui Taneli Puumalainen, dintre acestea 422 au fost varianta britanică, 22 varianta sud-africană și un caz cu varianta braziliană a virusului.