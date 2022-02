O nouă subvariantă Omicron. Mutaţia BA.2 a fost confirmată şi în ţara noastră

A fost confirmată prezenţa noii mutaţii a tulpinii Omicron, denumită BA.2, şi în Moldova. Potrivit specialiştilor, noua subvariantă este mult mai contagioasă decât tulpina iniţială.

"Ea este o variaţie circulantă în regiune. Sunt mai mult de 50 de ţări care au confirmat această subvariantă. Dar atâta timp cât populaţia circulă cu scop de călătorii, afaceri, vacanţe, vor circula şi subvariaţiile", a declarat Nicolae Furtună, epidemiolog din cadrul ANSP.

Specialiştii consideră că vom avea parte de un val cinci al pandemiei mai lung, din cauza gradului ridicat de contagiune a noii tulpini.

"Deja mulţi cercetători cu renume prezic că ar putea fi o evoluţie sub forma unei cocoaşe de cămilă în cazul Omicronului. Am putea să ne bucurăm de o uşoară relaxare ce ţine nr. de cazuri şi după aia am putea avea o creştere de cazuri sub influenţa BA.2", a mai menționat Furtună.

Efectele se văd în ţară, unde din cauza ratei reduse de vaccinare, bilanţul pandemiei e mult mai mare ca în alte state. Săptămâna trecută mortalitatea a fost de 3,2 la suta de mii de oameni, adică 120 de decese, cu 53,8% mai mult faţă de săptămâna precedentă.

"Noi nu suntem protejaţi într-atât încât să vorbim de blândeţea variantei Omicron, când vom avea o acoperire vaccinală de 90 la sută atunci am putea polemiza."

ANSP subliniază că deşi în ultimele zile sunt în jur de 400 de infectări zilnice în rândul angajaţilor medicali, nu există decese. Şi asta pentru că rata de vaccinare în cazul cadrelor medicale depăşeşte 92%. Specialiştii susţin că din cauza numărului mic de persoane vaccinate la noi în ţara, Republica Moldova nu va putea scăpa de restricţii, aşa cum se întâmplă în tot mai multe ţări europene, unde a apărut deja imunitatea colectivă.