O nouă specie agresivă de ţânţar, descoperită în sudul statului Florida

Specia Aedes scapularis a fost confirmată în comitatele Miami-Dade şi Broward, potrivit unui nou studiu publicat în Journal of Medical Entomology de Divizia pentru Controlul Ţânţarilor din Miami-Dade, Secţia pentru Controlul Ţânţarilor din Broward şi Lawrence Reeves, entomolog la Universitatea din Florida.Originar din America de Sud şi Caraibe, acest ţânţar a fost descoperit anul trecut în capcane monitorizate regulat din Florida City şi comitatul Broward. Identitatea sa a fost confirmată prin secvenţierea ADN-ului, anul trecut, a declarat Chalmers Vasquez, directorul departamentului de cercetare în cadrul diviziei pentru controlul ţânţarilor din Miami-Dade."Acesta este un ţânţar foarte agresiv, la fel ca cei care atacă oamenii în Everglades", a spus el. Acel dăunător, ţânţarul negru de mlaştină sărată, poate roi în jurul turiştilor în Parcul Naţional Everglades în anumite perioade ale anului, tactica de control pe scară largă a acestor insecte, cum ar fi pulverizarea, nefiind permisă în acea regiune.Noul ţânţar reprezintă însă o ameninţare mai mică în comparaţie cu specia Aedes aegypti, purtătoare a virusurilor zika şi dengue, adaptată la zonele urbane. Aedes scapularis nu se întâlneşte de obicei în regiunile dens populate, a spus specialistul.Şi, cu toate că specia este cunoscută pentru răspândirea febrei galbene, a virusului care cauzează encefalita ecvină venezueleană şi a altor agenţi patogeni în regiunea sa nativă, nu există dovezi că ar prezenta un risc pentru sănătatea umană sau animală în Florida de Sud, a adăugat Vasquez. "Această specie nu este încă foarte bine stabilită, deci nu am observat cazuri de transmitere a unei boli. Dar o vom supraveghea, aşa cum facem şi cu alţi ţânţari care trăiesc aici", a spus cercetătorul.Oficialii din domeniul sanitar au raportat peste 60 de cazuri de transmitere locală a virusului West Nile anul trecut, după ploile abundente care au cauzat înmulţirea populaţiilor de ţânţari. Singura dată când specia Aedes scapularis a fost confirmată în Florida a fost în 1945, an în care au fost colectate trei exemplare larvare în Florida Keys."Strâmtoarea Florida era probabil o barieră geografică pentru specie, iar acum, după ce s-a depăşit bariera respectivă, Aedes scapularis s-ar putea răspândi spre nord şi spre vest", a declarat Reeves pentru Entomology Today."Există posibilitatea ca tendinţele recente în ce priveşte clima, comerţul şi/sau deplasările umane să fie în favoarea ţânţarilor non-nativi în Florida şi ca descoperirea (speciei) Aedes scapularis să facă parte din această tendinţă", a precizat specialistul.